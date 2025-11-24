台灣樂團登上世界舞台！血肉果汁機如何「殺翻釜山」？
台灣的音樂，如何站上世界的舞台？曾獲金曲獎最佳樂團的「血肉果汁機」，在2025年9月登上韓國最具代表性的搖滾音樂盛事「釜山國際搖滾音樂節」，用充滿台灣風格的重金屬音樂High翻全場，既是難忘的經驗，也是樂團的一次重要里程。在血肉果汁機團員眼裡，此次表演最難忘的是什麼呢？國際演出經驗，為團員帶來什麼樣的感受與衝擊？他們又對台灣音樂未來的發展有哪些想法呢？
血肉果汁機主唱GIGO和吉他手阿霖接受《遠見》專訪，談起這趟釜山之旅，對觀眾熱烈的現場反應、還有後續社群迴響，依然感到印象深刻。這趟旅程其實並非血肉果汁機第一次登上國際舞台，不過GIGO更表示，過去出國表演時，樂團團隊未及現在完備，這次去釜山則是在團隊齊全、經驗更加成熟的情況下，自認有了100％最好的狀態，在韓國「殺翻全場」，不只台下的觀眾被吸引駐足、情緒被帶動，連其他表演的歌手和樂團也被血肉果汁機的表演深深吸引。
「等下我們演唱完，你就知道你今天沒得玩了！」
「我們在外面（指國外）就是零，所以很多樂團一開始都不認識我們，但我心裡想，等下我們演唱完，你就知道你今天沒得玩了！」GIGO回憶著當時登台表演之前，在後台等待的景象。
果然，表演之後，有其他的樂手過來詢問血肉果汁機的Instagram想追蹤、音樂節之後更有大量第一次聽見血肉果汁機音樂的聽眾湧進社群，網頁上不斷冒出演出評論和回應。阿霖還開心表示，當時樂團在台上向聽眾喊話宣傳血肉果汁機年底有演唱會，後來真的有韓國聽眾來留言說，因為看了他們在釜山的演出，特別買票要飛來台灣看演唱會。
對血肉果汁機來說，走出台灣、登上國際舞台，一直是成團以來重要的目標，如同阿霖所說，這場在釜山的演出，一個巨大的成就感來源是：「我們有做到一些事，讓國外的朋友多理解台灣。」
來自台中的血肉果汁機，其強烈的金屬硬核音樂當中始終不脫台灣元素，廟會、鬼神、人情世故，都是血肉果汁機寫歌的題材。當樂團帶著這些歌曲，登上國際舞台演出，就能讓音樂突破語言、地域的隔閡，去感染不熟悉、不知道台灣的人們。當被音樂衝擊的外國聽眾開始詢問「你們這些歌在講什麼？」，血肉果汁機就或多或少地，讓外國人多了解一點台灣的文化、台灣的背景。
從台灣風土裡，長出來的音樂
GIGO相信，音樂可以將台灣的風景人情傳遞出去，給全世界聽。「就像Oasis（知名英國搖滾樂團），你沒有去過曼徹斯特，但是你聽他們的音樂，你就會覺得這個音樂是來自曼徹斯特。你只需要看到一張照片，你就會覺得這個音樂是從照片裡的地方出來的，我也希望血肉做的音樂，可以讓人家只需要在電視上、或是照片上看到台灣的風景，就會發現這個音樂、這個旋律，就是從這裡長出來的。」他說。
「血肉不管音樂做得再兇、再爆炸，我們一直都在混種，做Remix，加入台灣在地文化。」阿霖也如此說道。
釜山國際搖滾音樂節演出的成功，大大激勵血肉果汁機，而這次登台的機會，背後助力來自臺北流行音樂中心自2023年起啟動的「國際音樂人交換計畫」，此前也陸續讓雷擎、康士坦的變化球等音樂人到韓國演出。血肉果汁機也十分感激北流的努力，阿霖直言，「如果沒有北流幫忙，我們根本不會被釜山音樂節看到！」
血肉果汁機之外，還有更多獨立樂團，渴望繼續堅持音樂夢想，但是需要強烈的意志；至於出國表演，又是一個關卡，資金就是一大問題。阿霖表示，除了團員的出國機票之外，由於航空公司的托運規定，要帶去表演的樂器、設備動輒尺寸超規、重量超重，因此樂團光是要帶齊人和樂器，以100％的狀態在國外登台，就要先燒掉一大筆錢，若沒有獲得其他協助，單靠獨立樂團本身根本難以承受。
血肉果汁機和北流都希望，這場釜山的演出，不只是一場演出。血肉果汁機在這次的機會裡，被國際看見、和來自美國、英國、日本、韓國等地的音樂人交流，也透過媒體、透過社群，讓演出之後的餘波持續蕩漾，而GIGO說，更重要的，是血肉果汁機的音樂被聽眾記住了，融入台灣人文風景的音樂被更多人知道。
「我蠻自豪的就是，在大家都在說We are from Japan、We are from USA或是哪邊的時候，我們也可以在台上說We are from Taiwan。」GIGO表示。
寄語更多音樂人：一定要喜歡自己的作品
可以帶著自己引以為豪的音樂粉墨登場，背後是不斷的堅持與嘗試，而血肉果汁機從2006年成立至今，長久堅持的能量就來自於對自己作品的喜愛。GIGO說，「我們玩樂團，就是不喜歡被束縛。要玩自己喜歡的音樂，總有一天會在你喜歡的東西裡，找到跟你同樣頻率的人。」
當前的台灣流行音樂產業，面臨著市場萎縮的挑戰，但仍有許許多多懷抱音樂夢想的人，想要投身這個產業，阿霖也給與提醒，「如果要進產業，第一個要點：必須要先喜歡你自己的東西，感動你自己才能感動別人。只要做自己喜歡的事就好，你只要喜歡就會去做很多很多。」
血肉果汁機，還有其他更多台灣的獨立樂團，都在這片土地上，創作著屬於這裡的音樂，透過更多交流的機會、學習的機會，也許有一天，無數喜歡音樂的人們會帶給台灣一片，各種音樂風格百花齊放的風景，並讓來自不同國家的人，都能從這片風景裡看見台灣。
