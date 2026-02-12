台灣樂壇痛失傳奇大師！三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲
台灣樂壇痛失一位傳奇大師，風潮音樂12日懷著沉痛的心情證實，享譽兩岸三地的「配樂鬼才」、三金大提琴家范宗沛老師，近日在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院辭世，享壽 65 歲。
范宗沛老師自幼展露驚人的音樂天賦，曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達九年；憑藉深厚的古典音樂底蘊跨足影視配樂，以獨特的「范式旋律」精準捕捉時代的靈魂，是台灣樂壇極少數能同時獲得金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」肯定的全才音樂大師。
從 1995 年以《超級大國民》奪下金馬獎最佳電影配樂開始，范老師屢獲殊榮，曾兩度榮獲金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎（1997年《慾望的聲音》、2004年《范宗沛與孽子》），更三度敲響金鐘。他以琴聲為《曾經》、《孽子》等劇作賦予靈魂，定義了台灣文學影視音樂最深刻的聲音。
面對老友的遠行，與其並肩奮鬥近四十年的風潮音樂創辦人楊錦聰深慟表示：「宗沛是我這輩子最珍貴、也最懂生活的摯友。他在藝術上的才華與對美食的講究，總能讓身邊的人感受到生活的美好。他在錄音室裡是對音符極度挑剔的鬼才，但在餐桌旁卻是個溫暖、幽默且熱愛分享的生活家。」
目前家屬正平靜處理後事。關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告。家屬與公司懇請外界給予私人空間，並建議喜愛范老師的朋友，在此刻播放一首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷。
三金音樂類得主大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）橫跨古典與流行的知名大提琴家范宗沛今天過世，享壽65歲。范宗沛曾獲金曲、金鐘以及金馬等「三金」音樂類獎項得主，因心肌梗塞在台北榮民總醫院辭世。
三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲 (圖)
金曲、金鐘以及金馬等「三金」音樂類獎項得主、大提琴家范宗沛因心肌梗塞，12日在台北榮民總醫院辭世，享壽65歲。目前家屬正平靜處理後事，後續追思安排確認之後將會公告。
三金「配樂鬼才」范宗沛65歲辭世 黃韻玲哀悼：永遠的機器怪博士
三金「配樂鬼才」范宗沛近日在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院辭世，享壽 65歲，關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告，家屬與公司懇請外界給予私人空間，並建議喜愛范老師的朋友在此刻播放1首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷。
