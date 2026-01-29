台灣樂願分享 吳志中：雙邊關係重要性更甚多邊

針對近期不斷變動的國際局勢，外交部次長吳志中今天(29日)在接受波蘭電台專訪時表示，聯合國等多邊體系的問題愈來愈多，雙邊關係因此成為外交工作重點，特別是進入AI時代，台灣做為「AI的首都」，持續受到各國重視並不斷收到合作邀請，而台灣也樂於分享，願在國際社會扮演更積極的角色。

為了促進跨國交流、加強國際對台灣的了解，外交部援助波蘭廣播電台與央廣合作「支持烏克蘭記者」培訓計畫，烏克蘭籍的Taras Andrukhovych(暫譯：塔拉斯)及Anna Lvova(暫譯：安婭)成為本計畫首批訪問台灣2個月的記者，這兩位記者29日前往外交部專訪外交部政務次長吳志中。

廣告 廣告

吳志中說明台灣的外交處境來自於必須面對全球第二大經濟體中國的壓力，因此外交部致力打破中國的「一中原則」敘事方式，要讓世界知道台灣並非中國的內政問題、台灣不是中國的一部分，世界上正式承認台灣的國家雖然不多，但外交部仍在全球設有111個駐外館處。

吳志中分析，聯合國、世衛組織、世貿組織等國際組織功能不彰，導致雙邊關係變得更加重要，而透過雙邊方式與各國討論重要議題，促使台灣與多國的雙邊關係漸入佳境，需要台灣的國家持續增加，台灣也樂願分享與貢獻，吳志中說：『(英語原音)當我們與其他國家合作時，我們更重視台灣如何扮演積極角色、台灣如何協助他國再工業化，因為AI是我們的強項，「台灣是AI的首都」，所以不斷收到世界上想與台灣合作AI的請求。』

關於與波蘭的雙邊關係，吳志中強調，台灣對於中東歐國家的重視絕不亞於德、法、英等國，尤其是台灣與波蘭的關係正在加溫，因為他做為督導歐洲業務的外交部次長，加強與波蘭合作的相關報告是他每天工作都會處理到的事，可見台、波未來關係的持續深化無需懷疑。關於烏克蘭議題，吳志中則表示，基於價值與利益，我方會持續支持烏克蘭，不過台、烏雙邊關係若想深化，他認為「這取決於烏克蘭政府的態度」。

針對區域與台海情勢，吳志中指出，最重要的是讓印太的和平穩定與美國、日本、西方國家的利益相關聯，這些國家才會在中國試圖破壞現狀、征服台灣時有所動作，而外交部一直在做這個連結利益的工作，也「相信這將有效」，所以當中國不時在此區域發動軍事演習時，總能感受到國際社會對台灣的支持愈來愈多。

另外，關於俄羅斯飛彈內含台灣零組件的說法，吳志中予以嚴正澄清，重申我國政府從2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，就與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施。吳志中也向烏國政府喊話，表示若想釐清這個問題，「我們需要對話」，外交部要再次呼籲烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。