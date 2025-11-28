台灣樂高全台最大授權專賣店11/29盛大開幕 樂高迷夢幻朝聖新地標

圖▲SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬致詞。(圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

台灣樂高與樂高授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業11月28日宣布，全新樂高授權專賣店將於11月29日在LaLaport 南港盛大開幕。這家佔地167坪的旗艦店，不僅是亞洲最新開幕、全台規模最大的樂高授權專賣店，更匯集了全台最多的互動體驗、最多樂高迷你人偶工廠與最齊全的商品，堪稱2025年樂高迷最嚮往的樂高潮玩新據點。

圖▲LaLaport 南港樂高授權專賣店內樂高台北101模型。(圖/業者提供)

樂高台灣區總經理黃小瑩表示，很高興能與SUNKIDS樂豐實業合作，在LaLaport南港這個新地標打造亞洲最新、全台最大、最多台北在地化主題模型的樂高授權專賣店，融入台灣在地文化與創意巧思，呈現台北日夜交融的城市風貌，我們希望讓消費者在熟悉的場景中感受樂高的創意與溫度，讓樂高與消費者產生更強的連結，實現「砌動台灣，樂在台北」的願景。

廣告 廣告

樂高 LaLaport南港店 樂高終極玩樂勝聖地，匯集「六大之最」獨家體驗全新「樂高授權專賣店LaLaport南港店」最大亮點，高達325公分的鎮店之寶—共使用達10萬顆積木拼砌而成的樂高台北101模型，搭配全台灣最大拼砌遊戲區，小朋友可以於上方看到由樂高積木打造的Youbike微笑單車及台灣黑熊，其精緻細節與宏偉氣勢，完美展現了台北在地的風情。

全新「樂高授權專賣店LaLaport南港店」融合了多種台灣在地元素，於店內打造夜市小吃攤，讓台灣最重要的美食文化呈現於在樂高授權專賣店。

此外，為呼應「砌動台灣」的開幕主軸，店內特別規劃了樂高達人作品展區，邀請大黑白、James、侯彥、LEGO 7、戴樂高等多位台灣頂尖樂高達人，以「在地小吃」及「台灣特有動物」為主題進行創作，展現台灣本土的豐沛創意能量。

同時，新店內擁有全台最多8座人偶製造機的「樂高迷你人偶工廠 LEGO Minifigure Factory」，讓粉絲打造專屬於自己的客製化樂高人偶。

店內不僅提供最齊全的商品陣容，更獨家打造了多個令樂高迷為之瘋狂沉浸式體驗，細緻描繪了「台北的日與夜」：白天，顧客可以坐進「貓空纜車」積木造景，鳥瞰縮小版的台北風光；到了夜晚的場景，則有燈火通明、充滿道地小吃模型的「台灣夜市」，以極具視覺衝擊力的「機車瀑布」互動牆串連起日與夜，將成為全新樂高打卡潮玩聖地。

圖▲台灣樂高全台最大授權專賣店於LaLaport南港盛大開幕。(圖/業者提供)

開幕限定好禮與夢幻逸品不容錯過

11月29日正式開幕日亮點精彩可期，除了開幕期間消費滿件享折扣，满額再獲得獨家好禮，滿3,500 送樂高「台北紀念磁鐵」，满6,000元再獲得限定好禮「樂高商店」。此外，多款先前已造成搶購風潮的熱門完售商品，也將在「樂高授權專賣店LaLaport南港」開幕日獨家上架，滿足所有玩家的收藏願望。邀請全台樂高迷一同前來，探索這個充滿驚喜的創意新天地。

「樂高授權專賣店LaLaport南港」門市資訊

地址：台北市南港區經貿二路 131 號 (LaLaport南港 1樓)

樂高官方粉絲團：https://www.facebook.com/LEGOTaiwan