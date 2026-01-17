台灣標準不直接套韓國！韓媒：關稅個別協議

▲韓國因為與台灣一樣，以半導體產業為重要核心，所以特別關注川普政府的關稅政策，是否將影響台韓競爭。美韓示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日警告，全球主要半導體生產國，如果不在美國投資本土生產，將可能面臨100%的半導體關稅，並宣稱美國的目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。有韓媒引述川普政府官員回應，台灣、韓國不會有統一適用的模式。

根據《韓聯社》報導，雖然盧特尼克在16日的談話中，沒有具體點名任何公司，但外界普遍認為，這是重申了對韓國和台灣徵收 100%關稅的可能性，因為它們都是主要的半導體生產國。與此同時，美國也公布了與台灣達成的貿易協議，並揭露了半導體關稅豁免的條件。

川普政府已同意，在該協議之下，願意投資美國製造業的公司，在廠房建設期間，可以免稅進口相當於其產能2.5倍的晶片；至於已經在美國建立晶片製造基地的企業，也可以免稅進口相當於其產能1.5倍的產品。

報導指出，這些適用於台灣的條件，不排除成為未來韓國和美國之間，針對半導體領域的談判基準。儘管美韓去年就達成貿易協議，大部分商品關稅降至15%，但當時並未完全確定半導體的部分，韓國並得到一個原則性的承諾，不會受到比競爭對手-台灣更不利的待遇。

《韓聯社》引述1位川普政府官員16日的說法，面對提問「與台灣達成的半導體關稅豁免標準，是否也適用於韓國」時，該官員回應稱：「不同的國家將單獨達成協議」，這意味著美國不會將適用於台灣的標準直接套用於韓國，而是透過單獨談判來決定具體內容。

原文連結：러트닉 "美에 투자하지 않으면 반도체 100% 관세"…한국 등 압박

