台灣模式包括為美國訓練人才？楊珍妮：沒有談到

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅談判進入收尾階段，外傳台灣協助美國訓練技術人員以換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室(OTN)總談判代表楊珍妮表示，「我們沒有答應美國要幫他們訓練技術人員」，這不在談判內容之中。

國民黨籍立委謝衣鳯關切，台美關稅談判正處於交換文件階段，國人關心台灣是否取得比日韓更好的條件，日本與韓國分別宣佈投資美國5500億美元與3500億美元，台灣是否有確切的投資金額？

楊珍妮回應，日韓與台灣情況不同，台灣投資模式是依據經濟發展、產業結構與業者需求鎖定，金額部分仍在議定中，為爭取對我業者最有利的條件，目前尚不便對外公開。

謝衣鳯詢問，美國要透過台灣力量增加半導體製造，台灣是否要協助美國企業訓練相關人才與勞動力，這是否是談判條件之一？楊珍妮回應，「我們沒有答應美國要幫他們訓練技術人員」。

謝衣鳯追問，美國要求台灣企業赴美投資時須雇用當地勞動力，是多大比例？經濟部長龔明鑫表示，對外投資當然要雇用當地勞工，比例多少沒有談到。國發會主委葉俊顯則表示，台積電本身對人力運用本身會有判斷。

楊珍妮強調，針對訓練技術人員是否是關稅減讓的部分條件，「我們現在沒有談到這些」。

