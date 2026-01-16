台灣模式政府信保被動支持 專家讚有彈性
[NOWnews今日新聞] 台美關稅貿易談判落幕，我國對等關稅調降為15%，獲得美國主要逆差國中「最惠盟國待遇」。同時，企業自主投資2500億美元，並且政府以信用保證支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度，給有融資需求的業者。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，跟日韓相比，我國談判結果亮眼，並且政府屬於「被動」角色，也保有自主性。
台灣取得對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君表示，台灣模式包含企業直接投資至少2500億美元，另有政府提供信用保證支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度，給有融資需求的業者，並非直接由政府出資。
林啟超分析，日、韓模式主要由政府主導出資，兩國分別投入約5,500億美元與3,500億美元，且投資項目與獲利分配受美國高度制約。例如日韓在收回投資本金後，後續利潤須與美國對分，甚至面臨美國分得 90%、本國僅占10%；此外，日方的投資決策需經美國投資委員會認可，韓國的資金也需依循美方建議分配至造船等特定產業。
相較之下，台灣模式展現較高的自主權與彈性。林啟超表示，我國投資分成兩大部分，第一是企業自主投資，規模約2,500億美元，屬於台積電為主體並涵蓋半導體供應鏈與能源產業，包含先前台積電已承諾的投資計畫。第二則是政府提供的2,500億美金融資信用保證額度，政府角色是「被動支持」；若中小企業隨供應鏈赴美設廠而有融資需求使用，但企業不見得一定會動用。
林啟超指出，談判結果對台灣有利。政府沒有直接出資，並且未見日韓模式中的利潤對分問題。在關稅層面，對等關稅定在15%，使台灣從過去包含最惠國待遇的20%+N，以傳產業來看約落在23%至25%，形同降低8到10個百分點，大幅增加競爭優勢。
企業最終是否赴美投資，仍要考慮經營管理等挑戰。林啟超說，美國的設廠、勞動力及營運成本皆高於東協、中國或台灣，企業是否具備相應的管理能力是另一個核心議題，但整體而言，此次台美投資合作協議在關稅談判上為企業爭取到較佳的立足點。至於未來是否進一步調降特定產品（如汽車）的進口關稅，則有待後續台美貿易協議的進展。
