台灣模式構想是鄭麗君提出！卓榮泰：說政府投資5000億是絕對錯誤

行政院今天（20日）召開台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等政府官員出席。卓榮泰致詞時談到台美談判這一年多來的點滴，表示台灣模式構想是由鄭麗君所提出。他更強調2500億加2500億是分開的，所以任何的媒體跟國內的評論員或是政治工作者，不要再把它寫成5000億，這是絕對的錯誤，也會讓政府後續的談判發生一些不必要的困擾。

行政院長卓榮泰。（圖/行政院YT）

以下為卓榮泰致詞內容：

今天剛剛好是賴總統去年520上任到現在滿8個月，一年8個月，就是20個月的意思。過去這20個月以來，鄭麗君有9個多月的時間都在談判。從去年的4月2號，當美國總統川普宣佈對等關稅之後，到今天也是9個多月，將近10個月。所以說鄭麗君在20個月的任期當中，幾乎有一半的時間是在談判。

但是這一半的時間也不是單純只有談判，鄭麗君還是為國家、為行政院做了很多很多的重要的工作。話說當美國大選還在進行的時候，當時政府就感覺到未來新的國際經濟的情勢會有所轉變，所以在2024年10月就成立了行政院經濟外交工作小組， 2024年的11月，行政院的經濟外交工作小組當下又成立了台美經貿專案小組，這個台美經貿專案小組從那個時候開始就密集的工作，而國人最能夠瞭解的一項工作就是當川普2025年4月2號宣佈對等關稅之後，當時他們有提出了一個對產業衝擊的一份報告，也隨即提出了對產業的支持，並從這份衝擊報告從各種關稅的變化對台灣各項產業的衝擊的低推估、中推估、到高推估，分別設定的不同的情境進行了深入的研析，提出具體的方案。

行政院今天（20日）召開台美關稅談判說明記者會。（圖/行政院YT）

我覺得當時的低推估是10%的變化，關稅增加10%，我們可能對產業的衝擊要到300多億，中推估是20%。我們要到500多億，高推估到30%，我們要到800多億。要是沒有台美經貿專案小組的這一項持續好幾個月的推估的一個分析，我們不可能在4月3號就討論出、就看到這樣的報告，而且在4月4號就向媒體跟國人報告。這一段是要跟各位報告的是，我們一直關注國際情勢的發展，尤其是美方大選可能對世界經貿情勢帶來新的一個變局，所以我們就進行了全盤的掌握，及早的開始做任何必要的準備工作。

也因此，從4月3號以後，我翻了一下我的記事本，4月3號以後十天當中，總統跟行政院跟部長還有副院長和當時的龔秘書長在10天當中，我們進行了超過20場次的院內的會議，產業的座談，媒體的溝通。印象最深的是4月5號、6號，兩天又是連假，總統是連續兩天在府內邀請ICT產業、以及傳產產業，進行對產業進一步的瞭解，而總統也在當天錄製了一段重要的影片，向國人說明我國因應美國對等關稅的對等稅率做必要的一些原則的宣示，那麼我們在這項推估當中，提出了對產業的對等關稅衝擊，提出了880億的產業支持方案。這個延伸到後來，就是我們整個特別預算當中增加為930億。

回想起來，當我們4月4號提出這個產業支持方案的時候，那絕對是全世界第一個提出對產業支持的政府跟國家，因為我們有先前先期的作業，這個還是要感謝鄭副院長跟所有部會首長在那個工作時間重要的一些投入，我們才能夠及時來因應。

行政副院長鄭麗君。（圖/行政院YT）

那整個談判的過程當中，大家都知道一個名詞叫黃金計劃，那是大家討論之後，認為如何要讓美方政府最能重視，也能理解我們很深入的準備周延的一個方案。副總統蕭美琴就提出了一個Golden Plan的黃金計劃，而且把那個計劃製作的閃亮亮、黃金閃閃的顏色，並擺在了最明顯的位置，讓川普很容易看到內容。

隨著黃金計劃的內容，我們在進行各種討論，在有一次討論當中，鄭麗君提出了台灣模式，台灣模式這個名稱，也就是我們希望有產業自主投資是一部分，由政府運用信用保證，由台灣的金融機構來協助國內的產業，我們進行信用保證，這是另外一部分，這衍生現在的2500億加2500億是分開的，所以任何的媒體跟國內的評論員或是政治工作者，不要再把它寫成5000億，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判發生一些不必要的困擾。2500億是國內企業自主直接的投資，且2500億是政府運用信用保證機制，保證而且透過台灣的金融機構協助國內產業，去做它的信用保證，這兩個是不同的。

至於產業怎麼投資，是放眼於它的全球佈局，以及它的產業力量的延伸，那麼信用保證這個機制如何計算，我們當然會透過跟銀行，而且公私合力的方式做詳細的內容，絕對不要再寫5000億的，這讓我們談判團隊能夠順利的展開後續的工作。這個要特別拜託，我曾經跟鄭麗君講過，只要受到美方的時間安排，隨時出發，手續候補，不用事事請示，要請假，隨時可以去。因此，在這個過程當中，有六輪的實體的一個談判，有無數次的視訊會議，那無論是鄭麗君帶著談判團隊去到美國，或是在台灣的視訊會議，我都形容我們過的是台灣空間跟美國時間，經常是挑燈夜戰，而且總統是親自領軍，來觀看他們在美方談判進行之前，進行重要的視訊，等他們談判之後出來說明談判的過程跟階段性的報告，這都是在總統府的作業。

過去20個月以來，鄭麗君是一半的時間在談判，非常的辛苦。這時間對她來講是一個極大的考驗。鄭麗君在美國視訊之後，還要進去談判，談判之後出來跟總統報告，我們結束了，鄭麗君還要做更多的會後的資料整理。會前的整理，會後的整理都不是我們可以想象的，所以麗君有超人的體力，即使不到美國是視訊會議，也是配合美國時間，所以這個體力的負荷是相當大，再來任何談判的過程，壓力也非常的大。

我這兩天看到一個報導說，鄭麗君45歲是她最後一次哭了，她45歲的時候、生產的時候，她最後一次哭。我這次沒有看到她哭，但是我深深感受她那種壓力在她的臉上、在她的心裡。壓力之大，讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微的在顫抖，因為承受很大的壓力。

兩國基本的國家的利益在做最終的一個折中跟協商，這個是相當難的，那麼鄭麗君把它處理的很好，再來要面對這麼大的談判，很重要的還有一點就是鄭麗君的毅力跟耐性，中文英文要拿來對照，英文又是那種很艱深難懂的法律文字，而且她是字字來做比較每個條文，每一條來做對照，她對所有事情的那樣的專注投入、而且仔細，這沒有超人的耐心，是沒有辦法達到的。

我們也看到我們的條文內容，談判的準備的條文內容，我們會嘗試跟其他國家來比較，實在是豐富、完整、面面俱到，所以大家會說我們取得了比較好的一個戰略地位。

