即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

台美於美東時間15日完成總結會議，雙方簽署合作備忘錄（MOU），拍板美國將對台課徵15%關稅且不疊加，美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇。對此，總統賴清德今（16）日在台中回應，由於談判是在美國時間，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程」，而此次談判會更助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望朝野黨團支持，讓台灣大步向前。





廣告 廣告

今早11時，賴清德在台中市長盧秀燕、民進黨台中市長參選人何欣純等人的陪同下，前往台中國際會展中心，出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，並於會前針對台美關稅談判定案一事發表重要談話。

賴清德說，相信各位國人同胞已經知道，台美對等關稅於今日清晨底定的好消息，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮也負責任地在第一時間於美國召開記者會，行政院長卓榮泰亦於10時在政院向國人做清楚詳細的說明。

賴清德補充，我方在這次談判中承諾，政府將協助台灣的企業出資、投資美國2500億美元，且台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元。

賴清德接續說明，因此也達成四項目標，第一，對等關稅降為15％、不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、南韓、歐盟相同的待遇，過去日本、南韓對美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日本跟南韓的商品銷往美國，相對台灣的商品銷往美國，是有競爭優勢的，但現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國一個好機會。

第二，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，可在一定額度內免稅，額度外可得到最優惠的稅率；至於其他適用232條款的一些商品，包括木材傢俱、汽車零組件，或太空產業零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三，「台灣模式」得到美國支持，後續美方會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚，這有助於台灣的企業跟美國的企業，在研發設計還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中。

第四，不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意，有美國國家隊投資台灣，投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等；換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏發展。

他強調，今天的談判，未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望國人同胞都能團結合作，也要在此感謝鄭麗君、楊珍妮等人在內的談判團隊辛勞，不管是實體談判、到美國或在台灣視訊談判，都非常辛苦。

賴總統也向副總統蕭美琴、卓榮泰、國安會及行政院相關部會致謝，因為大家都非常辛苦。他並透露，由於談判過的是美國時間，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後才放下心來，我們一起努力，台灣未來會更好，呼籲未來朝野黨團都能支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前」。











原文出處：快新聞／台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」

更多民視新聞報導

台美關稅談得多成功？「這些產業」有望成贏家 經濟部說明原因了

台美關稅15％比照日韓！工商協進會肯定 籲投資回流與配套雙管齊下

可怕！中年男「想找黃偉哲陳情」竟掏刀自傷 劃頸20公分血濺四處

