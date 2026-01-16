台灣模式與日韓不同！鄭麗君揭關稅4大成果

▲台灣對等關稅調降為15%，鄭麗君在美召開記者會說明。（圖／擷取自Taiwan in the US臉書）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表處召開記者會說明此次完成四項目標，包含對等關稅15%不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等；她強調，台灣模式與日韓模式不同，希望台灣產業持續壯大同時，能以該模式支持台灣產業、擴大國際佈局，並藉此支持美國，打造本土產業的供應鏈，達到一個互利雙贏的戰略目標。

廣告 廣告

鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢上午在駐美代表處召開記者會說明。鄭麗君透過直播向國人報告，我方取得兩項最優惠待遇，包含對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率、美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君表示，台美關稅談判，主要有四項目標，第一，成功將對等關稅調降到15%，且不疊加，這是美國逆差國當中最惠的待遇，且與歐、日、韓等美國主要盟友齊平、獲得同樣稅率；她補充，台灣主要競爭國，以日、韓而言，美韓過去有FTA，日、韓曾經也有第一階段的貿易協定，因此過去產業有許多的品項，其實輸美的稅率，比日韓更高，但經過這一次談判後，齊平到相等的立足點，而台灣也向美方提出爭取超過1000項的對等關稅豁免。

鄭麗君接著說，在9個月當中的232磋商，要面對的談判是美方尚未正式公佈的稅率，經過磋商後，美方承諾，美方未來制定232半導體及衍生品相關關稅，不論為何，都將給予台灣最優惠的待遇；她提到，這將降低在美國投資、生產、營運相關的成本，而台灣相關供應鏈，能獲得關稅豁免。

鄭麗君說，就整體而言，台灣是全球第一個就美國未來可能課徵相關的232關稅，取得相對完整以及最優惠的待遇，這也顯示，美國看待台灣，是一個重要半導體的一個戰略夥伴，雙方經過磋商之後，所給予台灣優惠的待遇。

鄭麗君接續說，台灣達成第三個目標，是以「台灣模式」協助台灣的產業，切入美國的本土供應鏈，搶佔AI的商機，而台灣模式與日韓模式不同，它並非由政府出資，而是由政府來扮演信用保證的機制、支持台灣金融機構，經過專業的授信審查，提供給有融資需求的企業，因此在這模式裡，它跟日韓模式是不同的，「這是對我們企業擴大國際佈局的支持」。

鄭麗君說，台灣模式是所有台灣人創造出來的，希望在台灣產業持續地壯大同時，能以該模式支持台灣產業、擴大國際佈局，同時藉此支持美國，打造本土產業的供應鏈，達到一個互利雙贏的戰略目標。

最後一項目標，鄭麗君提到，這次促進台美高科技雙向的投資，希望未來彼此成為緊密的AI戰略夥伴，除了剛剛所提到的台灣模式擴大在美投資外，在這次的投資MOU裡面，美方也承諾來建立雙向投資的機制，擴大投資台灣。

鄭麗君提到，歡迎美方投資賴總統所推動的五大信賴產業，包含半導體、AI以及軍工產業、安控產業、次世代通訊等前瞻科技產業，而這也載明在投資MOU裡面，美國將擴大在台灣的投資。

鄭麗君說，透過台灣模式，期待跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是AI產業供應鏈發展的共同戰略夥伴，也就是「台灣加美國」，希望在美國打造的供應鏈，能鞏固民主陣營在高科技的領導地位，共同促進高科技的繁榮與發展。

鄭麗君說，今日所簽署的台美投資MOU之外，數週後也即將與美國貿易代表署，就台美對等關稅談判的成果來簽署「台美對等貿易協定」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／台灣對等關稅15%不疊加！鄭麗君曝2項最優惠待遇

吳子嘉預測藍營恐丟5縣市！徐國勇樂喊：相信預言會成真

不解黃國昌去美國能做啥！徐國勇預測白版國防特別條例長這樣