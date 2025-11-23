台灣模式要奏效 不止欠東風

行政院副院長鄭麗君（中）、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮（左）、經濟部次長何晉滄（右）10月記者會說明台美磋商最新進度。鄭麗君稱向美方爭取土地打造「台灣模式」的類科學園區。（本報資料照片）

在台美貿易協議談判中，我方向美方提出類科學園區概念，借鏡新竹科學園區模式，與美共同打造半導體及AI生態聚落。行政院副院長鄭麗君說，此為「台灣模式」，且已獲美方正面回應。但曾在1980年代參與科學園區規畫與建設的前官員認為，類科學園區面臨的挑戰在園區治理，如何在美國打造一站式服務，攸關美方願意下放多少權力，這才是重中之重。

外媒數度報導，川普政府要求台灣赴美投資數千億美元。鄭麗君多次說明，台灣提出有別於日韓與歐盟的「台灣模式」，以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美「G TO G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落，此提議已獲美方正面回應。

前經濟部官員指出，台灣要協助美國建立「類科學園區」，不是不可能，但這是一場漫長的試煉，政府必須從上位投保協議、租稅協定到園區的治理模式，做好風險管控，否則帶廠商出去，等於是在出賣廠商。他不禁要問，政府做好準備了嗎？

知情人士透露，談判團隊曾邀請以美國為市場的業者來聽取意見，並明確轉達美方要業者投資的壓力，更明講不是給個投資額，華府就能輕易滿意，他們要看到的是具體落實美國製造，於是有業界提議複製科學園區概念。

這位人士指出，既然赴美投資是不可逆趨勢，如果能透過政府對政府合作，協助業者赴美投資，業者都樂見其成，畢竟AI伺服器、網通業者，無法像台積電那麼有談判籌碼，與其單打獨鬥，不如抱團赴美，這項提議很快取得共識。

據透露，美國商務部對所謂的類台灣科學園區，表達高度興趣，但他們在意的是台灣如何落實，美方對園區治理並不感興趣，甚至傾向園區開發後，可由我方自行管理。

曾主導國內園區運營建設的前官員提醒，類科學園區要成功，園區管理能提供哪些服務是關鍵，前提必須釐清，台灣至美國開發的園區，美方授權園區管理單位治理的範圍邊界到那裡？

他說，到美國開發園區，從用地取得、廠房建照申請、基礎設施、聯外道路，乃至未來勞工聘僱、專業技術人才工作境簽證等，無一不受制於當地法令，審批冗長，甚至中央地方各有權限，不是民間企業可以應付的，更不是我方政府單方面說了算。

資深產業顧問陳子昂說，連台積電在亞利桑納州建廠，光一個文件跑州政府長達一個月才下來，但在台灣科學園區，一站式服務，3天就搞定。

前經濟部官員說，台灣科學園區的優勢在於政府高度介入、快速提供水電與土地，連簽證與稅務幾乎都一站式服務，但這涉及政府公權力。因此台灣不管是科學園區、加工出口區或是產業園區的設置營運及治理，都有法源依據明確規範，即使美國商務部對園區管理沒有興趣，但地方州政府願意配合到何種程度？這些都涉及台美不同的政治體制與文化差異，須約法三章。在政府催促台灣產業鏈投資美國前，應該有完整的說明。