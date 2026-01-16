台灣模式贏了？台美關稅15％追平日韓 一圖曝台日韓差異
台美關稅談判歷經9個月，多項議題終達成共識，包括對等關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及其衍生品獲232條款最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君今（16）日開記者會說，台灣是全球第一個國家獲得232條款最優惠待遇，也強調台灣半導體非產業外移，而是擴大供應鏈與美方合作。
另外，我國關稅從原先32％降至15％，和日韓齊平，不只調降幅度大於鄰國，對美國的投資金額、模式也不同，《民報》整理相關懶人包，供讀者了解差異。
首獲232最優惠待遇、以「台灣模式」與美方合作半導體
鄭麗君指出，台灣身為美國第6大貿易逆差國，其中約9成來自半導體、資通訊產品及電子零組件，涉及美方232條款。這次成為首個獲得美國承諾，未來若啟動232條款關稅時，將給予最優惠待遇的國家，顯示美方高度重視台灣在半導體供應鏈中的戰略地位。
針對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出，將台灣40％半導體產能轉移至美國的說法，外界憂心可能會「掏空台灣」。鄭麗君強調，台灣將以「台灣模式」與美方磋商供應鏈合作，而非產業外移。
鄭麗君指出，近年台灣半導體產業規模不斷擴大，產值從2023年的4.3兆、2024年達5.3兆，2025年更達到6.5兆元，隨著業者在國外投資布局，顯示台灣高科技產業已成國際級。她強調，台美在AI與高科技領域的供應鏈合作「不是move而是build」，在協助美國建立本土供應鏈的同時，也能讓台灣科技產業向外延伸、擴展布局，並共同打造具競爭力的產業聚落。
與日韓相比 對美投資條件較寬鬆
經過這次談判，我國關稅從原先公布的32％降至15％，和日韓兩國相同，不過調降幅度最大。像是我國是以企業自主投資以及由政府建立信用保證機制，提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保，獲利分潤全由企業獲得。
日本則被要求政府與企業對美投資達5500億美元，且前期利潤須對半分配，收回投資後，美方將獲得其中90％的利潤。韓國部分，由政府須投資3500億美元，其中1500億指定投資造船業，企業也加碼投資1500億美元，並由韓美共組委員會管理。條件相較之下，唯有台灣是全由企業決定投資、獲得利潤。
台日韓對美投資比較
台灣
日本
韓國
對等關稅
32％→15％
24％→15％
25％→15％
投資金額
2500億+2500億美元
5500億美元
3500億+1500億美元
資金來源
企業+政府信用保證
政府+企業
政府+企業
獲利分潤
全由企業獲得
前期利潤對半分配，收回投資後由美方獲得90％、日本10％
全由企業獲得
鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已經在美國商務部，簽署投資合作備忘錄（MOU）。談判中聚焦對等關稅，併同232條款關稅與美方進行多輪磋商，順利達成談判預定的4大目標，行政院長卓榮泰今天表示，談判團隊可說目標是全數達成。
一、對等關稅調降至15％且不疊加MFN
談判首要目標就是讓對等關稅從20％調降至15％，且不疊加原有MFN稅率，讓台灣獲得美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」，且與日本、韓國及歐盟齊平。工作小組表示，此舉拉齊台灣與主要競爭國的立足點，讓工具機、手工具等傳統產業競爭力，可望明顯提升。
二、成為全球首個爭取到232關稅最優惠待遇
此次談判的另一重點就是和半導體息息相關的232條款。台灣不僅成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時也取得汽車零組件、木材等等產品的232關稅最優惠待遇。
美方已於美東時間14日，公布首波232半導體關稅，針對部分先進運算晶片課徵25％關稅，未來可能擴大範圍。工作小組強調，美方承諾給予台灣最優惠待遇，將大幅降低台灣半導體業者在美投資布局的不確定性，且台灣企業赴美設廠所需要的原物料、設備與零組件，亦可豁免對等關稅與232關稅。
鄭麗君也表示，台灣能成為第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇，代表美國看重台灣是重要的半導體戰略夥伴。
除半導體外，台灣還成功爭取汽車零組件、木材家具及航空零組件中鋼、鋁、銅衍生品等多項232關稅最優惠待遇。針對未來美方可能新增進行232調查的品項，台美雙方也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。
三、「台灣模式」獲美方認同 投資承諾達5000億美元
在供應鏈合作方面，台美同意以「台灣模式」引導業者進軍美國市場，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業的全球競爭實力。
工作小組表示，在台灣業者自主投資規劃下，台灣同意以2類不同資本投資美國。第1類為企業自主投資2500億美元（約新台幣7.8兆元），包含半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業。
第2類則由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，以投資半導體與ICT供應鏈等。工作小組強調，此非政府直接出資，而是藉由信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度，給予有融資需求的投資業者，且為確保台灣業者享有最有利的投資環境，美方也承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。
四、高科技領域深化合作 確立全球AI供應鏈戰略夥伴關係
工作小組指出，台美產業長期互補，擴大投資將增進彼此共榮發展。美國希望打造本土AI供應鏈、成為世界AI中心，台灣則以「根留台灣、布局全球」為核心戰略，因此擴大布局美國，透過頂尖的製造能力，結合美國創新研發、人才及市場優勢，雙方將鞏固全球高科技領導地位。
建立雙向投資機制 美方擴大投資台灣五大產業
除擴大對美投資外，台美也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在台灣鼓勵下，擴大投資台灣「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技等產業。美國進出口銀行（Export-Import Bank）及美國國際開發金融公司（DFC）等金融機構，也將適時提供融資支持。
由於台美貿易協議涵蓋「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益與環境保護、擴大採購」等內容，工作小組指出，雙方仍在進行法律檢視，將另擇期與美國貿易代表署完成文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並依法定程序將完整協議文本送交國會審議。
其他人也在看
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 86
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
不給人上車了？這新制受惠股「狂漲49%」連6噴登強勢股王 網哀：根本買不到
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（15）日台股加權指數收盤30,810.58點，跌131.2點，跌幅0.42%，觀察昨日表現強勢個股，台境*（8476）作為近期土方新制受...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 11
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
退休要多少才夠？台人自評平均需 1321 萬 白皮書揭三成民眾零準備因「這理由」
你有想過自己退休以後高齡生活需要多少錢嗎？根據調查，雖然具體金額跟隨年齡層、教育信傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 1
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 15
兒子欠稅遭罰1800萬！房子信託給母親下場慘了…忽略這件事「房產恐被查封拍賣」
不少人把不動產信託視為「免死金牌」，認為即便房地欠稅也不會被強制執行，但有資深資產傳承顧問曾在粉專分享案例，一名男子欠稅加罰款達1800多萬元，他聽聞信託財產不得被強制執行，於是把不動產信託給母親，然而被國稅局發現他藉此逃稅，於是向法院提起訴訟，之後更查封男子信託的不動產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
美台達成15%關稅協議！英媒：緊張關係緩和
[NOWnews今日新聞]美國商務部當地時間週四宣布，美國、台灣已達成「以半導體為重點」的貿易協議，台灣科技企業與台灣政府的直接、追加投資將高達5000億美元，而美國則把對台關稅從20%下調至15%。...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 21
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 7
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
台達電挾1.6萬張大量狂飆8% 股價強噴歷史新天價1135元
電源供應器台達電（2308）今（16）日股價創下歷史新天價1135元，盤中漲幅一度拉到8.6%，並挾帶1.6萬張成交量，價量均有表現，市值也創下2.89兆元的新高，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 7