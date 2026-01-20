台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君曝台積電未來投資布局

台美關稅談判達成協議，行政院副院長鄭麗君今天說，台灣確定取得最惠待遇，有利於傳統產業輸美競爭力，未來數週後將簽署台美對等貿易協議，走完最後一哩路，並盼以台灣模式支持產業國際布局，但這並非供應鏈外移，而是台灣在美國進一步擴大產業實力。

鄭麗君補充，台灣也取得汽車零組件、木材家具、航空零組件等優惠待遇，這對於供應商來說是重要優惠。而面對未來232條款項目還會持續增加，可能面臨各項調查，台美已同意建立持續磋商機制，給予台灣優惠待遇。

鄭麗君今天在行政院台美關稅談判說明記者會表示，台灣確定獲得兩項最優惠待遇，包括對等關稅降為15%且不疊加，是美國主要逆差國中最惠待遇，與歐盟、日本、韓國稅率相同；以及針對美國232調查下的半導體及其衍生品相關關稅，雖然該關稅還未正式底定，但美方承諾會給台灣最優惠的待遇，是全球第一個優先取得半導體關稅免稅配額，以及配額外的最優惠稅率。

鄭麗君說明，美國與韓國有自由貿易協定（FTA），與日本有第一階段貿易協定，因此過去台灣輸美產品稅率高於日韓，但經過這次談判，台灣的稅率將與主要競爭國拉到齊平，位於相同立足點，有利於傳統產業輸美的競爭力，包括工具機、機械產業、醫療產業等。

至於半導體關稅部分，鄭麗君表示，無論如何，台灣確定取得「配額內免稅、配額外仍然享有優惠關稅」的最惠待遇，若屆時優惠關稅稅率小於15%，也有「從其低」的但書。面對未來台灣半導體及ICT產業的出口力，政府是以穩定來治理不確定性，確保未來任何稅率下均享有最優惠待遇。

針對協議簽署進度，鄭麗君表示，台灣已與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），並已與美國貿易代表署確認，未來數週將接續完成簽署台美對等貿易協議，待兩份協議都簽署完成，便完成最後一哩路。

鄭麗君說，協議內容包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關議題，也包括雙向投資，除了台灣對美擴大投資，美方也承諾擴大在台投資。

鄭麗君透露，她也在總結會議向美方表達，希望美國參議院能盡快通過台美避免雙重課稅協定（ADTA），降低雙方企業投資所面臨的稅務問題。

鄭麗君提到，在整個投資MOU背後，政府是有戰略目標思考，即希望在根留台灣、布局全球的戰略目標下，以台灣模式支持台灣產業進行有利的國際布局。她強調，這並不是供應鏈外移，而是支持台灣高科技產業以加法、乘法延伸產業的實力，擴大國際布局，期盼透過台美強強聯手，打造高科技產業供應鏈。

鄭麗君重申，這不是產業供應鏈的移轉，而是台灣在美國進一步擴大產業實力，台美共同打造供應鏈。過去台美產業長期互補，台灣有優秀的製造能力、客製化的服務，美國則具創新研發等優勢，雙方合作一定能發揮加乘效果。

鄭麗君說，過去台灣的半導體業者在美國、德國、日本投資，同時也帶動台灣半導體產業整體發展，2023年台灣半導體產值新台幣4.3兆元，2024年達5.3兆元，2025年達6.5兆元，總體經濟也有顯著成長。

至於外界關注台積電未來投資布局，鄭麗君直言，這要尊重台積電的規劃與說明，政府長期協助台積電及相關產業擴大在台投資，非常清楚知道台積電的先進製程及先進封裝在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家，但是具體規劃應由台積電說明，「我們所見證的護國神山在台灣是持續壯大當中」。

鄭麗君說，希望將對美投資進一步升級為台美供應鏈合作，把台美經貿關係升級為未來人工智慧（AI）供應鏈的戰略夥伴，過去說「Taiwan can help（台灣能幫忙）」，期待未來是「Taiwan, US can lead（台灣與美國能領導）」，雙方強強聯手，在AI浪潮下攜手打造民主陣營的高科技供應鏈。

回顧過去9個月談判歷程，鄭麗君也感性地說，過去幾個月，因為知道產業界面臨關稅衝擊的辛苦，談判團隊不敢輕言辛苦、有一絲懈怠，必須要全力以赴。

鄭麗君說，談判工作是整個政府一起來進行，除了赴美實體會議，在台北時白天工作、晚上則要視訊，而當談判團隊在華府進行會議時，在台北的總統賴清德、行政院長卓榮泰等政府團隊成員，均無時差地隨時stand by（支持）、on-call（隨時待命），讓自己有任何問題可隨時打回台灣，「台北那一端總是有人沒有睡覺，可以隨時回覆、隨時討論」。

鄭麗君談及，歷經9個月談判，昨天她回到國門時，感覺這一趟漫長的旅程終於到了回家的時刻。（中央社）

