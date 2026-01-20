台灣模式非外移 鄭麗君：是擴大產業實力

美國商務部長盧甘尼特與行政院副院長鄭麗君握手合影。(鄭麗君臉書)

台美關稅談判順利達成協議，行政院副院長鄭麗君今（X）日表示，台灣已確定取得美國「最惠待遇」，對等關稅降為15%且不疊加，與歐盟、日本、韓國站在相同競爭起跑點，將有助提升台灣傳統產業輸美競爭力。





她強調，政府推動的「台灣模式」並非供應鏈外移，而是在根留台灣前提下，進一步擴大台灣在美國的產業實力。





鄭麗君指出，台灣此次除關稅待遇與主要競爭國齊平外，也在汽車零組件、木材家具、航空零組件等項目取得優惠，對相關供應商具實質助益。面對未來美國232條款調查項目可能持續增加，台美雙方已同意建立常態化磋商機制，確保台灣持續享有最優惠待遇。

在半導體方面，鄭麗君表示，台灣已獲美方承諾，在232調查下可優先取得「配額內免稅」，配額外亦享最優惠稅率，且若未來優惠稅率低於15%，將適用「從其低」原則。政府將以穩定治理不確定性，確保台灣半導體與ICT產業出口競爭力。





她也說明，台灣已與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），並與美國貿易代表署確認，未來數週將完成簽署台美對等貿易協議，走完最後一哩路。協議內容涵蓋關稅、非關稅障礙、投資、經濟安全、勞動與環境等多項議題。





鄭麗君強調，台美產業長期互補，台灣具製造與客製化優勢，美國強於研發創新，雙方合作將產生加乘效果。未來台美將攜手打造高科技與AI供應鏈，從「Taiwan can help」邁向「Taiwan, US can lead」。