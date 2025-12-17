「台灣模式」在宏都拉斯狂勝！外媒曝「中共輸的開端」：外交出現裂痕

國際中心／黃韻璇報導

宏都拉斯11月30日舉行的總統選舉後已過兩週，本次選舉的計票過程爭議不斷，除傳輸長時間中斷外，紙本開票紀錄與線上公布數字也出現落差，不過領先票數的兩位候選人都表示「願意恢復與台灣的外交關係」；近年來宏都拉斯外交轉向中國後，白蝦產業崩潰，在經歷大選後，是否與台灣恢復邦交受到關注，外媒就專文報導，指出「台灣模式」展現強大韌性或中美洲國家認同，直指這是中國外交攻勢出現裂痕的開端。

根據澳洲智庫刊物《戰略家》（The Strategist）報導，宏都拉斯駐台記者拉莫斯（Juan Fernando Herrera Ramos）17日專文分析宏都拉斯事件，提到如果宏都拉斯現在轉而承認台灣，這象徵的中國在拉美地區外交勢頭中斷，這對中國而言，將揭露北京在拉美乃至整個發展中國家外交關係中的「結構性脆弱性」。

廣告 廣告

外媒評價，宏都拉斯在大選後若出現轉變，對中國在中美洲的外交有一定影響。（示意圖／翻攝自pixabay）

報導指出，北京對宏都拉斯的接觸策略與其過去慣用的模式如出一轍，包含承諾投資、進入中國市場等誘餌，以及將政治結盟包裝成互利共贏，然而預期的經濟收益卻始終未能實現、大型基礎設施項目也停滯不前，資本流入遠低於預期，其中，宏都拉斯關鍵出口產業「蝦類」也未能出現預期的顯著增長。由於中國未能填補台灣市場的空白，北京的言論與實際行動之間的巨大落差令人難以忽視。

然而報導透露，相較之下，台灣數十年來透過農業合作、職業培訓、醫療援助和社區計畫等方式，在宏都拉斯建立起的發展影響力，取得了切實可見且紮根當地的成果。報導直言，這些舉措既不宏大也不廣為人知，但卻展現了強大的韌性，在宏都拉斯的大部分地區，那些曾得到台灣援助的社區都能感受到實際的改善，而中國的貢獻則大多停留在願景層面，直指「這種差異影響了人們的政治認知：轉向北京的外交政策成效甚微，代價卻遠超預期」。

文末報導認為，中國的外交脅迫終有極限，而「台灣模式」依然具有影響力，在發展中國家，影響力並非取決於政治聲明，而是取決於永續、可靠的互動。總結道，隨著世界各國重新評估與北京結盟的成本和收益，宏都拉斯或許成為這更廣泛趨勢的「開端」，讓中國外交攻勢開始出現裂痕。

更多三立新聞網報導

台灣歷任總統貢獻度排名？AI驚人答案曝光 蔡英文超高分、馬英九全墊底

桌球／才被中國球迷噓爆！日本選手引用「高市早苗名言」 小粉紅氣炸

斷交被坑慘！宏都拉斯2年半對中國出口額「不到台灣1年」 狂虧91億

越南遭中國養套殺！「榴槤」被北京嚴審 港媒爆慘案：不合格全退運銷毀

