「台灣模式」投資是什麼？ 台美關稅談判成果重點一次看

台美關稅談判過程歷經哪些轉折？

2025年4月初，美國總統川普（Donald Trump）稱由於美國的主要貿易夥伴課徵不均衡的關稅與非關稅壁壘，導致美國持續多年出現鉅額貿易逆差，對國家安全與經濟造成重大威脅，因此宣布對各國課徵稅率不等的對等關稅，台灣當時獲得的原始稅率為32%。

在首波對等關稅公布後，包含台灣在內，多國皆陸續派員與美國就稅率展開談判，期間美方也數度宣布暫緩實施或更改特定國家稅率。同年7月底，白宮再度公布各國「最終稅率」，其中日本、南韓均為15%，台灣則是該產品的原稅率+20%。

不過當時總統賴清德隨即表示，該稅率僅是台美完成技術性磋商後的階段性成果，並強調「20%只是暫時性關稅稅率」，將持續就供應鏈及《232條款》等項目與美磋商。

經歷9個月磋商，行政院副院長鄭麗君今（16）日宣布，已向美方爭取獲得「對等關稅15%不疊加」、「承諾給予台灣《232條款》最惠待遇」等2個最優惠待遇。

這次談判有哪些重點？

對等關稅15%不疊加

鄭麗君指出，對等關稅稅率15%且不疊加，已是美國貿易逆差國家中最低的稅率，且與台灣的主要競爭國日本、南韓等國齊平。

232關稅最惠待遇

雖然美方尚未完成《232條款》調查，不過鄭麗君指出，美方已經承諾，未來《232條款》調查結果與稅率公布後，不論最終半導體及其衍生品相關關稅為何，都將給予台灣最優惠待遇，且台灣也是全球首個獲得此優惠待遇的國家。

這項最優惠待遇內容將包含：給予台灣輸美半導體及其衍生品零關稅待遇，配額為投資產能的2.5倍，配額外的部分則享有15%的優惠關稅；若《232條款》公布後的關稅低於15%，將從兩者中選擇較低稅率給予台灣；台灣企業未來赴美投資設廠、營運所需的原物料、設備、零組件等，同樣也可豁免對等關稅及《232條款》關稅。

此外，台美談判團隊也對《232條款》中的其他調查項目達成共識，包含台灣輸美汽車零組件、木材等項目給予15%不疊加的關稅；航空零組件給予對等及《232條款》零關稅的優惠。

由於《232條款》調查的項目仍在持續增加，台美雙方也在MOU中載明，未來將持續逐項談判協商，爭取相關優惠待遇。

爭取1000項產品豁免關稅

在此次對等關稅談判中，我方也向美方爭取超過1000項對等關稅豁免，詳細內容將在台美正式簽署對等貿易協定後，向外界說明成果。

台灣模式投資美國

對美投資方面，台灣則向美國提出台灣模式。鄭麗君強調，該模式不是單純複製或把科學園區搬過去，而是以科學園區的經驗，協助美國打造有助企業成功的產業聚落型態與投資環境。

投資內容包含由台灣企業自主規劃2500億美元的直接投資（FDI）、我國政府提供最高2500億美元的信用保證；美方則會提供土地、水、電、基礎設施、便捷行政措施及友善法規環境等。

為何要對232關稅進行磋商？

《232條款》是指美國《貿易擴張法》第232條，內容為允許美國總統對被認定會造成國安威脅的進口產品，調整進口措施。自川普上任後，美方已啟動對銅、木材、半導體、藥品等多項產品的《232條款》調查。

雖然美方尚未公布《232條款》完整調查結果，但台灣對美的貿易逆差有9成來自半導體及其衍生品，因此《232條款》相關項目的磋商也十分重要。鄭麗君說明，我方已獲得美方承諾，無論未來半導體及其衍生品關稅為何，都將給予台灣最優惠的待遇。

日韓投資模式為何？

日本向美投資5500億美元

根據白宮與日本日本貿易振興機構（JETRO）資料，日本將於2029年1月19日前向美國投資5500億美元，投資方向涵蓋半導體、醫藥、金屬、重要礦物、造船、能源（含管線）、AI與量子運算等領域，具體投資標的則由川普設立的投資委員會選定。

JETRO指出，將針對每項投資項目分別成立「特別目的公司」（SPV），並由美國或美方指定人士負責管理。該公司產生的收益，前期由日美雙方均分，當達到條約中擬定的分配額度後，就會變成由美國獲得90%收益、日本10%。

若日方對投資項目有不同考量，也可在與美國協商後，拒絕投資美方選定的項目；但美方也可藉此提高對日本產品的關稅稅率。不過美日雙方的備忘錄中也註明，若日日本誠實履行備忘錄、未怠於提供資金，便不會提高關稅。

南韓投資3500億美元、1500億美元協助造船業

根據韓聯社報導，南韓將向美國投資3500億美元，其中2000億美元為現金分期付款，每年投資上限為200億美元；另有1500億美元用於協助雙邊造船業合作，內容包含船舶建造、MRO（維護、維修與保養）、造船相關設備等，涵蓋整個造船業生態鏈；此外，南韓企業也承諾，將向美投資1500億美元。

但南韓財政部長具潤哲1月16日時表示，由於韓元走貶，為避免龐大資金外流，因此相關投資不太可能在2026年上半啟動；具潤哲並表示，美國也支持南韓避免韓元貶值的各項做為。

台灣與日韓投資模式有何差異？

鄭麗君指出，日韓模式均是由政府出資；但在台灣模式中，政府僅扮演信保角色，讓金融機構在審查後給予有融資需求的企業支持，協助台灣企業擴大國際佈局。

鄭麗君指出，美國是AI產業的重要市場，在高科技產業中，美國拿手的是研發創新能力、台灣的強項則是製造，雙方長期都是互補合作。未來希望能藉台灣模式，協助台灣半導體產業在根留台灣的同時布局全球、進入美國本土供應鏈搶佔AI商機，美方也能藉此打造本土產業供應鏈，達到互利雙贏。

