「台灣模式」獲美力挺 吳誠文APEC會晤美高層：深知「協助台灣就是協助美國」

國科會主委吳誠文3日出席「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，說明他在APEC與美國高層會晤，美方深知「協助台灣就等於協助美國」。(記者塗建榮攝)

〔記者陳昀／台北報導〕我國日前向美方提出擴大投資美國的「台灣模式」，由企業自主規劃，搭配政府金融信保機制，同時與美國透過G2G(政府對政府)合作打造產業聚落。行政院政委兼國科會主委吳誠文今透露，APEC期間曾與美國國務卿盧比歐及二位國務院次卿會面，美方特別請台灣提出需要協助的地方，台灣提出的各項需求也獲得同意；因為美國政府知道，「協助台灣就是協助美國」，讓兩國連結更緊密、發展更順暢。

亞太經濟合作會議(APEC)經濟領袖會議1日落幕，我國領袖代表林信義今率代表團召開返國記者會。吳誠文回應媒體時坦言，的確這次有機會和美國國務卿及二位國務院次卿討論到「科學園區、台灣模式」的議題，在台灣協助美國重建半導體產業製造能力的過程中，台美要如何互相協助，以便在建立半導體園區和供應鏈的時候，能更有效益、更快速降低成本，「協助台灣就等於協助美國」，這樣的目標沒有改變。

吳誠文指出，台灣在發展半導體產業的時候，不可以只在台灣自己的園區發展，因為我們最重要的先進製程客戶幾乎都是美國公司，美國希望在本土建立非常強大的AI園區時，使用「台灣模式」會是最快速的，也最能有效地節省整體成本的。

吳誠文表示，我們不能完全複製台灣的科學園區，但在開發美國園區的時候，會以科學園區的精神，快速整合我們的「供應鏈國家隊」，協助美國的供應鏈園區靠近我們半導體製造基地能夠快速整合起來，進而顯現更龐大的力量，這將節省廠商成本、時間、快速提升良率，並能與我們的半導體製造結合，是台灣非常獨特的自己模式。

吳誠文說，希望可以在美國政府協助下，這個模式可以在美國快速擴展，除了半導體外，也擴展到AI伺服器、雲端資料中心、資通訊等，讓有意願到美國投資的廠商可以同步進行。

吳誠文提到，美國政府特別利用這個機會，希望台灣能夠提出美國政府能夠協助台灣的部分，感謝美國政府非常有誠意，我們也提出各項需求，包含資源、土地、水、電、人才培育、稅、簽證等，聯邦政府、地方政府也都表達會盡力協助。他說，因為美國政府知道「協助台灣就是協助美國」，讓兩國連結更為緊密、發展更順利，台灣也因為美國客戶更順暢地發展，台灣的產業也會更為繁榮，整個市場更為擴充。

