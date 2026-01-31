台灣模範家庭 書寫圓滿傳奇

「咱的故事咱的歌‧感恩Show」盛典溫馨大合影。

一場融合家族榮耀、學術成就與文化交流的世紀盛典日前在臺北大直典華繁華廳舉辦，知名企業家、臺灣港澳台美術家協會榮譽主席蔡登輝攜「五福臨門」的人生華章驚豔登場：母親百歲嵩壽、與夫人楊淑華金婚誌囍、名輝科技創立35週年、獲IAE國際學士院「現代藝術暨經營管理雙博士學位暨教授認證」、四代同堂共享天倫。其中，蔡登輝耗時三年創作的「黔彩神韻」貴州紀實影像展通過現場播放形式亮相，成為兩岸藝文界交流的新坐標。

模範家庭的「五福臨門」中華傳統美德的生動實踐

這場以「咱的故事咱的歌‧感恩Show」為主題的盛典，是蔡家和諧家風的集中展現。百歲老夫人精神矍鑠，四世同堂的溫馨畫面令全場動容；蔡登輝與夫人楊淑華攜手走過半世紀，現場播放的金婚紀念視頻記錄了相濡以沫的溫情歲月；創辦的名輝科技35年深耕半導體供應鏈，服務IBM、台積電等國際巨頭，曾獲國家級「金炬獎」，是台灣中小企業發展的標杆；其兄長體育大學教授蔡登龍到場祝賀、孫輩現場表演才藝，蔡家的和諧家風成為「台灣模範家庭」的生動實踐。

「我的成就離不開家人的支持，母親的教誨、妻子的陪伴、子女的成長，是我人生最寶貴的財富。」蔡登輝在致辭中表示，「今天的五福臨門，是家族共同努力的結果，更是中華傳統美德在台灣的體現。」

學術與藝術的跨界典範國際權威機構的高度認可

擁有350年歷史的IAE國際學士院，經全球產學研委員會嚴格審查，全票通過授予蔡登輝雙博士學位。院士校長陳俊吉在頒授儀式上強調，蔡登輝是罕見的「產學研全才」：他以45年產業經驗構建了可傳承的管理理論體系，更以攝影藝術作品屢獲國際大獎。此次授予的「現代藝術暨經營管理雙博士學位」，正是認可其在影像藝術與產業融合領域的開創性貢獻。

蔡登輝耗時三年、七次深入貴州拍攝的「黔彩神韻」系列影像，通過4K超高清螢幕循環播放。從黃果樹瀑布的磅?水霧到肇興侗寨的鼓樓月夜，這些影像不僅是視覺記錄，更是對中華多元文化的系統性梳理。

兩岸藝文界共話融合影像展成交流新紐帶

臺灣港澳台美協榮譽主席，前中國國民黨副主席陳鎮湘、港澳台美協台灣區主席，中國美術協會理事長李沃源、台鐵公司董事長鄭光遠、台積電建廠大將莊子壽、總統府資政顏志發、以及來自學術界與藝文界的多位重量級人士，近200多位嘉賓親臨見證。

晚宴中，蔡登輝親自登台演繹多首經典歌曲，透過「思鄉情深」、「歌聲淚影」、「奮鬥人生」等篇章，以歌聲訴說人生故事。

盛典在溫馨的大合影中圓滿落幕。而「黔彩神韻」影像展與「咱的故事咱的歌‧感恩Show」盛典將作為兩岸文化交流的項目，通過線上平台持續傳播，用光影續寫兩岸同胞的心靈共鳴。