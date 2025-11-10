台灣橋梁計畫啟動 (圖)
為推動台灣與國際頂尖學術界的深度交流，由中央研究院與國內12所學研機構共同推動的「台灣橋梁計畫」10日正式啟動。總統賴清德（左2）、台大校長陳文章（左1）、中研院院長廖俊智（右2）、前中研院長李遠哲（右1）一同啟動儀式。
中央社記者郭日曉攝 114年11月10日
