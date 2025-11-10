台灣橋梁計畫啟動 總統盼深化高教培育諾貝爾獎得主

（中央社記者許秩維台北10日電）「台灣橋梁計畫」首場講座今天登場，總統賴清德表示，盼搭起台灣與世界合作橋梁，並以此為契機深化高教，為台灣培育更多諾貝爾獎得主，為世界和平、繁榮、永續做出貢獻。

為推動台灣與國際頂尖學術界交流，中央研究院與國內12所學研機構共同推動「台灣橋梁計畫」，於2025年至2026年間，將邀請31名諾貝爾獎得主來台舉行演講與學術交流活動，今天在台灣大學舉行開幕式暨首場講座，也納入台大「宋恭源先生頂尖研究講座」系列活動。

「台灣橋梁計畫」首場講座邀請2010年諾貝爾獎得主安德烈．蓋姆發表演講並與師生交流。安德烈．蓋姆以發現「石墨烯」聞名，石墨烯兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技新時代，被廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域。

身兼「台灣橋梁計畫」榮譽主席的賴總統致詞時表示，當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險、供應鏈重組等關鍵議題，唯有透過不斷對話，讓科學、教育、外交3個領域攜手並進，才能為世界變局找到最適切解方。

賴總統提到，希望台灣的大學不只是學習場所，更是知識創新的學術夥伴，政府積極推動各項政策，支持高教的國際連結與人才培育，例如高教深耕計畫已進入第2期；今年也核定4所大學的全校型計畫，協助學校深化國際連結。

賴總統指出，今年也同時啟動國家重點領域頂尖研究中心計畫，在5所大學設立6個研究中心，聚焦AI、生醫、資通訊等前瞻領域，期待帶動跨國合作與創新突破，讓台灣成為全球科研與技術發展重要樞紐；他也期待透過「台灣橋梁計畫」，搭起台灣與世界合作的橋梁，並以此為契機深化高教，為台灣培育更多諾貝爾獎得主，為世界的和平、繁榮、永續做出貢獻。

中央研究院院長廖俊智表示，「台灣橋梁計畫」促進台灣與世界頂尖學者深度交流，透過諾貝爾獎高知名度，激勵學子拓展國際視野，並喚起社會各界對基礎科學的重視，共同打造經費穩定、自由開放、鼓勵創新的科研環境，也讓台灣學者有機會體會到深度基礎的研究所需的動力、原創力，以及更重要的耐力。

台大校長陳文章提到，「台灣橋梁計畫」不僅是科學知識交流，更是理念與價值的連結，透過與諾貝爾獎得主面對面的學術對話，讓師生能直接汲取國際前沿的智慧與研究精神，深化科研能量並拓展視野。

中央研究院前院長李遠哲指出，科學的價值不僅是發現真理，更在於促進人類的理解與和平，「台灣橋梁計畫」讓科學家能跨越文化與地域隔閡，共同思考人類未來方向；當科學以關懷社會與人類命運為核心，才能真正發揮永續力量。（編輯：陳仁華）1141110