「台灣橋梁計畫」啟動 總統盼對話 透過3領域為世界變局尋解方

賴清德總統今天(10日)上午應邀出席中央研究院與台灣12所學研機構共同推動的「台灣橋梁計畫(Taiwan Bridges Program)」開幕式，除了代表政府歡迎2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈‧蓋姆(Andre Geim)蒞臨演講，也強調當前世界面臨諸多變局，唯有透過不斷對話，讓科學、教育、外交3個領域攜手並進，才能夠為世界的變局找到最適切的解方。

由中央研究院與國內12所學研機構共同推動的「台灣橋梁計畫」，預計於2025年至2026年間邀請31位諾貝爾獎得主來台演講與交流，以促進全球科學家的知識互動與人文對話。10日首場講座邀請以發現「石墨烯(Graphene)」聞名的2010年諾貝爾物理學獎得主、英國曼徹斯特大學教授安德烈‧蓋姆主講，包括中研院長廖俊智、中研院前院長李遠哲、教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文、台大校長陳文章皆親臨與會。

「石墨烯(Graphene)是一種僅由單層碳原子構成的新材料，兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技新時代，並廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域，正是這項突破性研究讓蓋姆與他的同事康斯坦丁‧諾沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)共同榮獲2010年諾貝爾物理學獎。

身兼「台灣橋梁計畫」榮譽主席的賴清德總統上午親自出席開幕式並致詞。他表示，當今世界充滿諸多變局與關鍵議題，唯有透過對話，從3個領域攜手並進，才能為世界變局找到解方。總統：『(原音)當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險、以及供應鏈重組等關鍵議題。我們相信唯有透過不斷的對話，讓科學、教育、外交3個領域攜手並進，才能夠為世界的變局找到最世界的解方。』

總統指出，接下來7個月內將有31位諾貝爾獎得主陸續來台，以公開演講與小型座談等形式展開交流，這不僅是學術界、更是全社會的知識饗宴。

賴總統強調，政府致力推動高等教育國際化與科研連結，希望台灣的大學不僅是學習場所，更是全球知識創新的夥伴。他指出，自2023至2027年啟動的「高等教育深耕計畫第二期」，目的在提升大學品質、促進多元發展，並協助學校追求國際一流地位。政府也補助台大等4所大學，協助學校深化國際連結，打造品牌特色，提升台灣高教的全球能見度與影響力。

總統進一步提到，教育部已支持台大等12所學校組成「國家重點領域國際合作聯盟」，與美、歐、日等國頂尖大學建立夥伴關係，促進學者與學生互訪，讓台灣成為全球人才交流的重要節點。

此外，政府於今年8月啟動「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，已在5所大學設立6個研究中心，聚焦人工智慧、生醫資訊、量子與海洋科技等前瞻領域。政府每年將提供經費支持，鼓勵跨國合作與創新突破。

賴清德最後強調，台灣正積極走向世界，「台灣橋梁計畫」正是連結台灣與全球科研社群的重要契機，他期許透過此計畫深化高等教育、培育更多卓越人才，讓台灣在促進世界和平、繁榮與永續上持續發揮貢獻。