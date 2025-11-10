台灣橋樑計畫啟動 賴清德：為世界和平繁榮做出更大貢獻

〔記者林曉雲／台北報導〕中研院和台灣大學等12所學術機構合推「台灣橋樑計畫」正式啟動，計畫榮譽主席、總統賴清德今(10)日表示，台灣正積極走向世界，「台灣橋樑計畫」搭起台灣與世界合作的橋梁，將以此為契機，深化高等教育和培育頂尖人才，讓台灣的研究與創新能為世界的和平、繁榮與永續做出更大的貢獻。

諾貝爾獎得主、前中研院院長李遠哲是計畫催生者，今明兩年將邀請31位諾貝爾獎得主來我國交流，今日在台大舉行開幕式，2010年諾貝爾物理學獎得主、英國曼徹斯特大學爵士安德烈‧蓋姆(Prof. Sir Andre Geim)打頭陣，教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文、中研院長廖俊智等人出席。

廣告 廣告

賴清德表示，當前世界正面臨劇烈變化，包括地緣政治衝擊、極端氣候風險等，相信唯有透過科學、教育與外交的三方對話與合作，才能在全球的不安與分歧中，找到人類共同的解方，接下來7個月內將有31位諾貝爾獎得主陸續來台與台灣師生交流，不僅是知識的盛宴，更是台灣與世界學術社群接軌的重要里程碑。

賴清德指出，台灣的大學不只是學習的場所，更是知識創新的全球夥伴，政府支持高等教育的國際連結與人才培育，「高等教育深耕計畫」已進入第二期，近10年台灣學術論文被引用比率持續提升，顯示台灣的研究成果受到國際社會高度肯定，教育部也支持由台大與其他12所學校組成「國家重點領域國際合作聯盟」，而自2023年成立以來，台灣已與美國、歐洲、日本等頂尖大學系統建立穩固夥伴關係，促進青年學者與學生的互訪與研究交流，讓台灣成為全球人才流動的重要節點。

賴清德也表示，今年8月啟動「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，已在5所大學設立6個研究中心，聚焦人工智慧、生醫、資通訊、量子與海洋科技等前瞻領域，成為跨國合作與創新引擎，帶動台灣成為全球科研與技術發展的樞紐。

有「石墨烯之父」之稱的安德烈‧蓋姆，以發現「石墨烯(graphene)」聞名，開啟奈米科技新時代，與同事康斯坦丁‧諾沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)共同獲得諾貝爾物理學獎。

廖俊智表示，計畫促進台灣與世界頂尖學者的深度交流，共同打造經費穩定、自由開放、鼓勵創新的科研環境。李遠哲表示，科學價值不僅在發現真理，更在於促進人類的理解與和平。陳文章表示，透過與諾貝爾獎得主面對面學術對話，深化科研能量並拓展視野。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰颱風要來了！穿越菲律賓準備北轉 恐週三晚間登陸

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

