台灣機器人產業卡關 理由曝光
財經中心／廖珪如報導
中央政府今年度總預算遲遲未排入立法院審議，恐使多項新興計畫暫時停擺。對此，主計總處主計長陳淑姿今（8）日在行政院會後說明，整體經濟景氣仍看好，基本趨勢向上，但總預算若延遲通過，對GDP的影響不可忽視；行政院盤點顯示，若115年度總預算未獲立法院通過，將有高達2,992億元經費無法動支。
其中，新興計畫受影響金額達1,017億元，涵蓋中央自辦及地方受益項目，對地方財政、公共建設及產業發展衝擊顯著。產業衝擊方面，國發會主委葉俊顯指出，影響較大的，主要集中在全球AI機器人供應鏈布局。此部分屬中長期投資，規劃三年、總經費約2億元，占整體AI預算約42.4%。
