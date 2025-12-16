台灣機場公然詐騙？日本妹子怨入境掃QR Code遭詐50美元，移民署澄清。圖 / 翻自《朝日電視台》畫面

近幾年不少日本人選擇到台灣遊玩，但有1名日本女子近期向日本《朝日電視台》投訴，稱她上月來台旅遊，在桃園機場入境審查區掃描現場QR Code，填寫入境資料時，到最後卻被騙走50美元（約新台幣1580元），讓她感到既錯愕又氣憤。對於此消息，移民署在本月16日晚間也做出回應。

據《朝日電視台》報導，自今年10月起，外籍旅客入境台灣時，已不能再填寫紙本入境卡，而是要改用線上填寫，外籍人士可到台灣移民署官網TWAC進行線上登錄，旅客須在入境前3天完成填寫，不需收取任何費用。不過報導中的這名當事20多歲女子，不知道需要上網進行事前登錄，等到她落地桃園機場後，跟著其他旅客一起排入境審查區。她表示，在排隊期間看到許多「入境必須持有入境卡」的旗幟與QR Code，於是決定拿出手機掃描操作。

但女子表示，她登錄QR Code系統後乖乖填寫，但最後卻被莫名其妙收取50美元的手續費。女子後來才發現，原來自己進入的網站並非官方單位設置，而是假冒官網的網絡釣魚詐騙。報導也指出，由於仍有許多日本遊客不熟悉台灣新制度，加上遇到趕時間，因此一不小心就會落入假網站的陷阱。

移民署晚間表示，今日再次全面進行清查，確認桃園機場並無日媒所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。移民署強調，該署國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結、QR Code的正確性，也透過該署新住民培力發展資訊網、外交部領事事務局、桃園國際機場、交通部觀光署及各航空運輸業者，發布多國語言版識詐資訊擴大宣導正確網址。



