台灣機械出口連續10月回溫 工具機因「這原因」恐創金融海嘯後新低

台灣機械業出口最多的是美國市場，進口來源最多的則是日本。圖為機械公會理事長莊大立。

臺灣機械工業同業公會今（10）日公布11月機械出口為29.5億美元，年成長21.1％，是連續10個月正成長，呈現回溫態勢，主要是受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等終端需求暢旺；但工具機方面，11月出口金額僅剩1.65億美元，年減14.8％，預計今年將創下金融海嘯的2009年以來最差紀錄，面臨巨大挑戰。

機械公會的報告提到，機械產業逐漸回溫與穩定增長，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，11月出口分別增長48.3％與18.4％，累計今年1至11月出口分別增長7.9％與15.0％。

但工具機11月出口金額為1.65億美元，年減14.8％，其中對美國出口減少27.7％，對中國出口也減少12.6％，主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，預計全年出口值僅約20億美元，將創下2009年全球金融危機以來出口新低，工具機產業營運面臨巨大挑戰。

機械公會表示，最重要的還是匯率，近期新台幣雖有小幅貶值，但幅度仍較競爭對手國小，觀察自2021年起至今年12月9日之匯率變化，新台幣匯率僅貶值9.8%，日幣貶值幅度卻高達52.2％，差距持續擴大，以往台灣設備售價較日本低2至3成的價差優勢完全消失，是目前造成工具機出口訂單大幅減少的重要因素。

今年前11月台灣機械出口國前3大為美國的26％、中國大陸22.8％、日本7.7％。在歷經美國對等關稅導致出口上下震盪後，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產品近兩個月對美、中之出口皆有雙位數成長，預期全年出口同比將可增長約9％。

經濟部今日也公布第3季製造業投資及營運概況調查報告，同樣可看出在AI帶動下電子零組件及相關供應鏈的活躍，而傳統產業表現明顯是冷熱不均。

經濟部報告提到，半導體廠商與相關供應鏈業者持續提升製程及擴增產能，傳統產業亦朝高值化轉型發展，可維繫我國製造業投資動能，但因上年比較基期已高，成長幅度可能趨緩，加以貿易政策及地緣政治等不確定性仍存，恐致企業資本支出態度趨於保守觀望，仍需密切關注並審慎因應。

