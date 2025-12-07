台灣機車出頭天「大舉外銷西班牙、澳洲」 專家：引擎科技超強

民視新聞／綜合報導

台灣機車產業努力轉型外銷有成。根據最新統計，出口西班牙和澳洲的金額成長快速，是去年同期的2倍和29倍。專家分析，台灣品牌引擎科技強，高規格檢驗能耗和排氣，競爭力強。另一個強項則是「四輪摩托車ATV」，大多出口到澳洲、美國等大陸型國家。

戴上安全帽，發動機車，穿梭大街小巷，機車是台灣代表元素之一，過去是機車代工王國的台灣，成功轉型，自有品牌在全世界嶄露頭角。

哪一國最愛台灣機車？汽車公會統計，今年前九個月，最大買家日本11.18億，年增51%，第二名西班牙年增243%，第五名的澳洲2.4億，是去年同期的29倍，拓展市場有成。

每年米蘭車展，台灣機車品牌都會參加，深耕歐洲市場多年，專家指出，當地對排氣量需求高，中大型的300、400CC的速克達，在歐洲發展得很好。

大大的低壓輪胎，操控手把，可以在各種地形上行駛，ATV四輪摩托車也是台灣的強項，適合澳洲大陸型國家。

從過去依附日系品牌，到如今台灣車廠發展出完整供應鏈，以技術、車種多和靈活反應，在全球市場佔有一席之地。

