台灣機車外銷亮眼！日本市場砸11億 澳洲成長29倍衝第五大

台灣機車產業在國際市場展現亮眼實力，今年1至9月台灣機車出口總額達49.02億元，其中日本以11.18億元穩居最大出口市場，比去年同期成長51.73%。值得注意的是，澳洲市場需求大幅增長，出口額較去年同期暴增29倍，達2.4億元，位居第五大出口國。台灣機車廠商積極拓展全球市場，不僅在歐美國家受到歡迎，其耐用性也吸引非洲國家的青睞，而且國外消費者購買台灣機車還能享有最多30%的價格優惠。

日本是台灣機車最大出口。（圖／TVBS）

車輛公會最新統計顯示，西班牙以8.68億元位居台灣機車第二大出口市場，義大利則以5.78億元排名第三，以色列以2.44億元排名第四，但需求較去年同期有所走緩。各家台灣機車品牌在國際市場各有所長，宏佳騰機車業者鍾亞成表示，該公司主推250cc至300cc油車，截至目前為止銷量達3.5萬台，美國消費者特別喜歡用來短距離移動或是跑外送。鍾亞成強調，美國仍是他們的主要銷售市場，雖然受到中美貿易戰和美國內銷關稅的影響。

光陽機車董事長柯俊斌指出，光陽機車主力瞄準歐洲市場，在義大利市占率達17%，排名當地第三，在中南美洲的阿根廷也有3成市占率。柯俊斌表示，光陽的三輪摩托車在歐洲市場一直排行第二名，僅次於義大利的PR9，而光陽從台灣出口的車子主要是大排量的。

台灣機車銷量破49億。（圖／TVBS）

機車達人何柏毅分析，台灣機車在國外售價比在台灣便宜20%至30%的原因，是因為在台灣購買時需加計17%的貨物稅，而出口則無需繳納此稅，加上政府對出口還有租稅補貼，因此價格更具競爭力。何柏毅認為，日本政府近年大力推動機車復興政策，但當地品牌機車選擇有限，相較之下台灣機車種類多樣化，更能滿足消費者需求。

台灣機車的耐用性和引擎動力強勁也是其吸引力所在，阿拉伯聯合大公國是台灣機車最大出口量的國家之一，非洲國家馬達加斯加也對台灣機車青睞有加。市場龍頭三陽機車創立70週年之際，前往美國鹽湖城的知名路段進行速度挑戰，最終突破206公里的時速，成為台灣第一支在該地留下紀錄的團隊，為台灣機車在國際市場上再添光彩。各品牌持續努力提升國際市場形象，為未來外銷增添動力。

