台灣機車外銷成績揭曉 「這國」暴風式成長：金額狂飆2921％

台灣素有「機車王國」封號，機車產品也在世界嶄露頭角。根據最新統計，今年前9月台灣機車出口總值達49.02億元，雖比去年同期衰退3.13%，但澳洲訂單飆升，成長率高達2921.36%，表現相當驚人。

根據台灣區車輛工業同業公會資料顯示，以機車外銷金額來看，主要出口國的日本，前9月總額為11.18億元，位居第一名，增加51.73%。第二名是西班牙8.67億元，增加243.96%。第三名義大利5.78億元，增加95.46%，第四名以色列2.44億元，減少36.69%。

澳洲則異軍突起，前9月機車外銷累計金額為2.40億元，增加高達2921.36%，一舉衝上第5位，顯見台灣機車在當地的爆發性成長。

從出口數量來看，前9月達16.91萬輛，增加10.21%。其中，阿拉伯聯合大公國以4.66萬輛，排名第一，其次是馬達加斯加3.03萬輛，第三名為日本2.08萬輛，且皆有成長。

若單看9月外銷情況，出口數量1.73萬輛，較去年同期成長6.04%，但總金額4.26億元，則減少39.44%。

據民視報導，機車達人雷尼表示，台灣品牌引擎科技強，高規格檢驗能耗和排氣，競爭力強。四輪摩托車ATV可以在各種地形上行駛，很適合在澳洲、美國等大陸型國家。

