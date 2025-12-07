台灣機車密度全球第一！每百人就有60輛 東南亞2國緊追在後

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台灣「機車王國」之名再度獲得數據證實！根據統計平台SeasiaStats最新公布的全球機車密度排行榜，台灣平均每百人擁有60輛機車，高居世界第一。

根據統計平台SeasiaStats最新公布的全球機車密度排行榜，台灣平均每百人擁有60輛機車，高居世界第一。（圖／翻攝自國家地理網站）

SeasiaStats指出，台灣以60輛穩居冠軍，第2名越南也有57輛，與台灣差距不大；第3名馬來西亞為44輛，接著依序為印尼（39輛）、泰國（33輛）。榜單後段則包括多明尼加（27輛）、哥倫比亞（18輛）、印度（16輛）、伊朗（14輛）、阿根廷（13輛）。

廣告 廣告

平台分析，東南亞國家在榜單上全面占優勢，顯示機車深深融入當地民眾生活。受到交通環境、城市規劃與生活型態影響，即便公共運輸逐漸擴張，機車仍因價格較親民、機動性高、維修容易，持續成為數百萬人的通勤主力。

SeasiaStats補充指出，在雅加達、胡志明市、吉隆坡等大城市，街道上機車幾乎主導交通流量；曼谷、河內則發展出完整的機車生態系統，從叫車服務到外送平台都以機車為核心。機車不僅形塑了城市交通節奏，也深深影響當地的生活文化，展現機車在亞洲大城不可取代的地位。

更多FTNN新聞網報導

成田機場台灣國旗在中國上方！旅客直擊「辱華現場」：小粉紅要氣炸鍋

台灣夜市沒落？網友點名3大主因：店家都在苦撐

高中公民考卷「台灣」寫「中華民國」被扣分？ 掀網友論戰校方回應了

