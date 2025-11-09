台灣機車無所不「載」！騎士後座揹「巨大水塔」網傻眼

生活中心／李明融報導

台灣有不少人以機車作為代步工具，但經常有人為了貪圖方便，將大型物品會放在機車上違法承載，日前有民眾在高雄行經三民區澄清路與建國路口時，突然看到前方一輛機車後座居然橫放著一個大大的水塔，該水塔大到騎士本人都看不到，僅看到雙腳支撐著地板等紅燈，畫面曝光讓大批網友看了直呼傻眼。

民眾等紅燈時，發現一旁友人載著巨大水塔當場嚇傻。（圖／翻攝自「爆廢公社」）目擊者將看到的畫面PO上網，從照片中可以看到一位騎士正在等紅燈，但他的後座竟綁著巨大的水塔，用許多繩子固定住，似乎非常擔心水塔隨時會掉在路上，但因為水塔體積太過巨大，騎士不僅幾乎沒有可以坐著的空間，身體還需往前，以半蹲或半站的姿勢支撐機車，畫面讓不少網友笑翻。有網友留言回應「什麼都可載，就是不可以吃虧」、「裡面可以載2個人」、「好大一顆大砲筒」、「怎麼載著海鯤號馬路上叭叭走」、「水塔界特斯拉」、「看過印度的影片我覺得，台灣還有進步的空間」、「這車油箱好大，環島一圈都不用加油」。

對此，轄區三民二警分局指出，檢視畫面查證後，發現是發生在5日晚間7時45分許，該名機車騎士載巨大水塔行經三民區澄清路與建國路口，警方尚未接獲相關報案資料，由於畫面中機車騎士載運的水塔高度及寬度皆已超出法定限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰，將依相關事證對車主舉發。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

