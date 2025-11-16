台灣機車「待轉鐵壁」驚呆日本人！內行一看炸鍋：3/4騎士違規

生活中心／朱祖儀報導

機慢車行經不少路段需要待轉。（示意圖／資料照）

機慢車行經不少路口需要待轉，沒想到這畫面驚呆日本人！在台灣定居的日本作家下坂泰生就說，台灣待轉文化可以算是一大特色，尤其台北待轉區彷彿是「一面牆壁」完全超出容量極限，讓他非常佩服這些騎士。文章曝光掀起討論，但也有人直指「照片裡一堆機車都違規！」

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，雖然日本也有規定50c.c.以下的摩托車需要兩段式待轉，但有些人都會忽略。後來他到台中居住，才被台灣的待轉文化驚呆，「摩托車待轉區的排隊，真的很多。這排隊光景對我們日本人真的非常新鮮。」

他透露，後來到台北一看更是驚訝，「台中的待轉區根本比不上台北的，台北待轉區狀況不是排隊，而是簡直像牆壁，防柵結界，街壘！待轉摩托車超多！完全超乎容量極限吧。」讓他感到非常佩服，更說如果每天上班都要待轉，可能會瘋掉。

下坂泰生看到台北待轉車潮驚呆。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑臉書）

網友紛紛表示，「最可笑的是，機車是最大宗用路人，卻有著處處受限的路權」、「這是個完全過時且錯誤的交通政策」、「機車瀑布之後，又發現一個珍奇百景…機車鐵壁」、「這在我家旁邊，早上帶小孩上學斑馬線會停滿機車走不過去。」

也有人直指照片中大多的機車已經違規，「這種擋到對向車道轉彎應該違規了」、「超過3/4的機車通通違規了」、「然後沒在格子內的都開罰單嗎」、「檢舉達人就藏在車潮中，壓在斑馬線的通通中招。」

