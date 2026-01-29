台灣檢察官赴中旅遊房門竟被打開盤查！梁文傑：沒事別去中國

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(1/29)表示，有兩名台灣檢察官前往中國河南旅遊時，無故被中方盯上，甚至在飯店開門盤查，詢問個資，對此提醒全國公務員，除了注意赴中風險及通報機制外，可以的話，沒事盡量不要去。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並表示，公務員赴陸遭約談盤查，都會讓中共建立對我國公務機關的資料庫，中共正在利用我國公務員缺乏風險意識、防備心的弱點，擴張對台滲透網路，要再次提醒公務員，赴陸切勿透露機關組織等資料，特別是同事的個資，遇到情況的話，回來要依照情況通報。

另外，梁文傑指出，過去各機關遭監察院糾正，對於公務員赴陸規定未嚴格執行，所以現在通知各機關，公務員赴陸應遵守哪些規定。比方說，有些老師不知是否該申請，所以陸委會事先告知，並給文件簽收，以後也不能以不知道當作理由。

梁文傑說，目前我國公務員11職等以上申請赴陸，並未有不核准的案例，但要提醒，若11職等以上，未按規定申請獲准，可能在海關被擋下，因此提醒要依規辦理請假、獲得許可。

梁文傑表示，曾有需要取得赴陸許可的人士詢問，但因對方拿不出行程，或是自己也不知道行程，所以最終沒有申請。

