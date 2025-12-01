台灣次世代通訊聯盟成立 逾50家台廠合攻6G、衛星

（中央社記者江明晏台北1日電）「台灣次世代通訊產業聯盟」今天成立，由中華電信董事長簡志誠擔任會長，組成橫跨電信、製造、系統整合共逾50家企業的聯盟，聯盟表示，將衝刺國產化、深化國際標準、培育人才與國際輸出，助台灣在全球6G、衛星競爭中建立更高韌性與自主。

政府布局次世代通訊產業，將在6年內挹注新台幣270億元，台北市電腦公會（TCA）宣布成立「台灣次世代通訊產業聯盟」（Taiwan NextGen Communications Alliance, TNGCA），今天在台北國泰萬怡酒店舉行成立大會，由中華電信董事長簡志誠擔任會長，和碩總經理馮震宇、凌羣電腦總經理劉瑞隆以及遠傳電信總經理井琪共同擔任副會長。

廣告 廣告

TNGCA目前已有超過50家企業及30名個人會員加入，橫跨電信、衛星、晶片、製造、系統整合、AI與新創等領域。

總統賴清德在多場太空及科技政策公開談話中強調，低軌衛星與次世代通訊是國家戰略布局的重要支柱，台灣必須加速發展自主衛星與太空產業鏈，強化低軌衛星與關鍵通訊技術的自製能力，才能在面對國際變局時維持穩定、可靠的核心基礎建設。

聯盟也宣布4大委員會主責政策倡議、技術推動、國際拓展與產學合作，委員會由3名副會長與國立台北科技大學教授林丁丙出任主委。

聯盟表示，4大推動主軸分別為，第1，衝刺國產化，聚焦6G、NTN技術，建立「斷網也能通」的自主能力；第2，將持續深化與國際標準組織合作，第3、人才即國力，整合千萬級政府資源，打造次世代工程師供應鏈。第4，從國際合作到市場輸出，推動產業前進世界供應鏈。

在產值目標方面，簡志誠表示，預估在2029、2030年配合政府政策與產業的努力，次世代通訊產業產值可達新台幣兆元。

井琪表示，5G台灣已經算是走在前段班了，6G當然是不落人後，6G跟低軌衛星有很大的商機，從聯盟的角度來看，台灣不單單是要在製造業方面領先，在應用服務方面也希望能軟硬結合，推廣到全世界。

在協助國產化方面，簡志誠表示，電信業者積極引進衛星，服務則要終端設備，目前設備大概是由美國、韓國兩國的主要廠商在提供，希望能推動台灣自製自產的user terminal（使用者終端），打進國際供應鏈，電信業者也會協助廠商向星系建議測試。

井琪表示，台灣在製造業上面就已有優勢，除了技術沒問題，但國際大廠也重視規模和供應鏈管理，台廠需要政府引導方向與政策鼓勵，才更有助於打入外國供應鏈。

此外，台灣次世代通訊產業聯盟（TNGCA）成立後立即展開國際合作布局，促成菲律賓太空總署（PhilSA）與10家台灣衛星與通訊關鍵業者舉辦一對一商談會，為聯盟推動國際供應鏈合作邁出關鍵的第一步。（編輯：黃國倫）1141201