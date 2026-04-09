台灣歌手吳克群文章登《人民日報》！罕見談流量「背後是責任」

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台灣歌手吳克群文章登上大陸官媒《人民日報》，這篇今（9日）刊登文章指出，流量應源自於大眾，「最好的創作素材不在錄音室裡，而是在煙火日常裡。流量的背後，是信任，是責任。」

吳克群。（圖／翻攝臉書）

稱流量背後是責任

吳克群這篇名為「流量背後，是信任，是責任」文章，刊登在《人民日報》A5版，他表示，這幾年去了很多從來沒去過的地方，「做了很多從沒幹過的事情，交了許多新朋友。我進一步探尋了人生的意義，讀懂了人生的真諦。」

吳克群說，曾經自己的生活重心是音樂、影視。 2018年拍電影受挫，還失去摯愛的母親，「回過頭才發現，我雖曾獲得世俗意義上的成功，生活卻越來越單薄，視野也越來越窄。」

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他表示，最近頻繁出現在巷陌鄉野，卻被譏「流量下鄉」，「其實，我早就體會過關注帶來的巨大光環和影響力」，「我越是和大家在一起，就越覺得，流量源於大眾，受益的也應該是大眾」，「如今，我能用這份關注，給大家帶來一點幫助，給世界帶來一點改變。我好像從未如此『富有』！」

吳克群說，「最好的創作素材不在錄音棚裡，而在煙火日常裡。今天，我還是想多寫好歌，唱給更多人聽。流量的背後，是信任，是責任。」

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