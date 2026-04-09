台灣歌手吳克群文章登《人民日報》！罕見談流量「背後是責任」
台灣歌手吳克群文章登上大陸官媒《人民日報》，這篇今（9日）刊登文章指出，流量應源自於大眾，「最好的創作素材不在錄音室裡，而是在煙火日常裡。流量的背後，是信任，是責任。」
稱流量背後是責任
吳克群這篇名為「流量背後，是信任，是責任」文章，刊登在《人民日報》A5版，他表示，這幾年去了很多從來沒去過的地方，「做了很多從沒幹過的事情，交了許多新朋友。我進一步探尋了人生的意義，讀懂了人生的真諦。」
吳克群說，曾經自己的生活重心是音樂、影視。 2018年拍電影受挫，還失去摯愛的母親，「回過頭才發現，我雖曾獲得世俗意義上的成功，生活卻越來越單薄，視野也越來越窄。」
他表示，最近頻繁出現在巷陌鄉野，卻被譏「流量下鄉」，「其實，我早就體會過關注帶來的巨大光環和影響力」，「我越是和大家在一起，就越覺得，流量源於大眾，受益的也應該是大眾」，「如今，我能用這份關注，給大家帶來一點幫助，給世界帶來一點改變。我好像從未如此『富有』！」
吳克群說，「最好的創作素材不在錄音棚裡，而在煙火日常裡。今天，我還是想多寫好歌，唱給更多人聽。流量的背後，是信任，是責任。」
更多中天新聞網報導
海放鴻海 謝金河點名「低調神山」市值衝8兆
超越蘋果！台積電3月營收破4千億奪冠 首季獲利噴發
台積電配息1556億！一票人只拿1元爆傻眼 內行人：匯費扣5元
其他人也在看
震撼訊號！美國會曬出賴川照重重打臉！他揭鄭習會細節酸：根本高級黑
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」爭議不斷。旅美作家陳破空批評鄭麗文讚揚中共「全面脫貧」是「高級黑」，中斷直播更凸顯中共獨裁心虛。鄭麗文邀請習近平訪台的言論也引發爭議，她澄清是希望政黨輪替後以黨主席身分邀請。陸委會對鄭麗文堅持「九二共識」表達高度遺憾。巧合的是，適逢《台灣關係法》47週年，美國眾議院釋出「賴川同框照」，學者解讀此為美方力挺賴政府的震撼政治訊號，狠狠打臉「鄭習會」，引發熱
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
日職》林安可再見轟原來是拿他的球棒！ 西口文也監督賽後大讚：這是很棒的全壘打
日職西武獅隊台灣好手林安可今天在對戰羅德隊比賽10局轟出再見全壘打，幫助球隊以2比1贏球，林安可賽後也認為，自己其實有偉大的目標，就是希望跟郭源治一樣，在日職留下很好的成績，而他這場開轟也是生涯首轟，拿的是長谷川信哉的球棒。
LINE照片過期就打不開！內行「1招破解」網實測嗨翻
生活中心／周希雯報導LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，無論生活、工作都離不開，雖然有許多實用又便利的功能，但聊天室裡「照片會過期」的設計，仍讓不少用戶感到困擾。對此，近日有內行研究出1做法，能破解照片失效的問題並「重新保存」，引起廣大迴響，不少網友實測後都嗨翻，「真的有用！」
啾啾挺孕肚近況曝光！貼身洋裝曲線全現 自曝「被頂到肋骨」
樂天桃猿球星陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員「啾啾」Julia戀情備受關注，兩人自去年7月公開認愛後進展迅速，不僅完成求婚、登記結婚，還舉辦性別派對，甜蜜宣布即將迎來小公主誕生，幸福指數爆表。
中職》陳晨威再見二壘安打 中信兄弟1勝8敗創隊史開季最差戰績
勝騎士交出8局失1分的優質先發，曾家輝連續2場交出5局失1分的好投，讓中信兄弟與樂天桃猿今天在桃園上演投手大戰，但仍不足以讓中信贏球，樂天靠9局下陳晨威擊出再見二壘安打以2：1險勝中信拿下4連勝，中信不但苦吞6連敗，還以1勝8敗改寫隊史開季最差戰績。
帶上飛機吃！台灣「1神級零食」外媒驚呆：不普通
生活中心／周希雯報導台灣作為美食王國，伴手禮的選擇更是包羅萬象，像是鳳梨酥、太陽餅、牛軋餅等小吃，征服無數外國人的味蕾，成為帶回國分享的熱門首選。不過，《紐約時報》旗下評選網站《Wirecutter》列出52件送給出差旅行者的禮物，特別點名「台灣水果乾」，還大讚是「平凡卻不普通」的零食，值得帶上飛機品嘗。
年輕人不用LINE了？聊天改用「3大APP」爆共鳴
生活中心／駱瑩倫報導通訊軟體LINE在台灣幾乎人人都有，但最近有網友在社群上發現一件讓她有點震驚的事：「聽說現在年輕人不用LINE」。她原本以為只是開玩笑，結果一觀察才發現是真的，現在不少學生族群，反而更常開的是Instagram、Discord還有 Facebook Messenger，LINE反而慢慢退居二線。
中東炸裂「閉眼灌台積電」？華爾街專家揭「抱這檔更香」逆風真相曝
財經中心／綜合報導中東地緣政治風險升溫，市場資金流向再度引發關注，美國財經媒體指出，華爾街名嘴、CNBC主持人克萊默（Jim Cramer）近日談及伊朗戰事對市場影響時，再度點名晶圓代工龍頭台積電（TSMC），並坦言自己「非常喜愛台積電」，不過仍建議投資人轉向近期股價回檔的輝達（NVIDIA），直言「當一檔好公司突然變得不受青睞，往往正是布局時機」。
曾神預言柯文哲空亡！周映君點「3生肖」旺翻「3面相」天生招惹詐騙集團
過去曾因預言民眾黨主席柯文哲運勢走向，而瞬間爆紅的命理師周映君，近日再度針對運勢做出最新分析。她點名今（11）日有「3大生肖」準備迎來旺翻天的好運，同時也語重心長地發出警告，提醒特定「3種面相」的民眾千萬要提高警覺，因為很有可能已經成為詐騙集團眼中的「超肥羊」，稍有不慎恐面臨巨額破財危機！
習近平設宴請鄭麗文 特別關心藍營這2人
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（10）日上午與中國領導人習近平會面，公開談話10分鐘後，就展開閉門會議。但值得關注的是習近平中午特別邀約鄭麗文及副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，以及智庫執行...
不是關燈！科學證實：「1睡法」讓人睡得香、身體好、醒來精神清爽
睡眠可以修復身體組織，醫師黃軒更表示，人與人之間的身體接觸，會直接改變大腦與內分泌系統。白天讓人焦慮、緊繃的皮質醇開始下降，身體會進入「修復模式」，接著大腦會降低警覺、增加安全感，也更容易進入深層睡眠，於是免疫系統強化、大腦加速清除代謝廢物等，堪稱「天然抗焦慮藥加上睡眠優化系統」。
鳳梨酥落伍了？台灣這款「神級零食」遭外國遊客瘋搶：香氣太迷人
許多人在搭飛機或追劇時，總會準備一些小零食解嘴饞、放鬆心情；而觀光客來台旅遊時，常帶走鳳梨酥、太陽餅等經典伴手禮，但水果乾卻相對少見。不過，《The New York Times》旗下產品評測網站《Wirecutter》近日公布「52項最適合旅行者的禮物清單」，特別點名台灣水果乾，稱其為「不普通」的機上零食選擇。
辛樂克恐轉強颱！專家曝「又大又強」 下週這天鋒面報到北部轉雨
根據中央氣象署觀測，辛樂克今天（11日）下午2時中心位於北緯8.7度、東經151.5度，以每小時8公里速度朝北北西移動，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風達每秒48公尺；七級風暴風半徑約250公里，十級風半徑約90公里，顯示其結構已趨於完整。氣象粉專「...
今年首顆強颱！辛樂克「大迴轉」路徑曝 挑戰36年最強4月颱
目前位於關島東南東方海面上的颱風「辛樂克」，已於4月12日14時增強為強烈颱風，以每小時14公里的速度向西北移動，成為2026年首顆強颱。中央氣象署預測，辛樂克對台灣未來的天氣將無直接影響。前氣象局長鄭明典在社交媒體上分享了颱風的衛星雲圖，強調其雲系範圍廣大且強度強。氣象專家吳聖宇指出，辛樂克有機會成為自1990年以來4月最強的颱風。
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
MLB／第1球就不留情！大谷翔平開轟2屆賽揚 46場連續上壘逼近隊史第4人
道奇13日迎戰遊騎兵，大谷翔平不但連續2天都炸裂首打席全壘打，此役更是從2屆賽揚強投狄格隆（Jacob DeGrom）手中投出的第一球開轟，連續上壘場數也堆高至46場。
加拿大夫妻單車環台黑狗一路跟 成功收編取名"太魯閣"
生活中心／綜合報導緣分真的會自己找上門！一對加拿大夫妻日前來台單車環島，在太魯閣遇到一隻黑狗一路跟，還跟到花蓮市區。不捨小黑狗徒步，男主人揹著牠騎到宜蘭，最後決定要認養牠。透過許多志工幫忙，完成檢疫，現在小黑已經快樂的在加拿大展開新生活，主人還為牠取名為"太魯閣"
辛樂克開眼快變強颱！北轉路徑曝 週三鋒面通過「2地有雨」
今（12）日直到週二（14日）各地持續晴朗炎熱，部分地區高溫上看35度，紫外線達危險等級，民眾外出務必防曬。週三微弱鋒面影響北部、東北部轉涼有雨，高溫降至27至28度，中南部則維持高溫晴朗。至於辛樂克颱風颱風眼已浮現，預計增強為強烈颱風，將在台灣東方遠海北轉，對台無直接影響，但週四東部海面可能出現長浪，提醒民眾留意海象與天氣變化。
一周運勢來了！2生肖慘中「下下籤」笑不出來
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年4月12日至4月18日十二生肖運勢，其中，屬馬、屬豬這兩個生肖抽中「下下籤」運勢低迷。