台灣歐銀合作逾30年 援助對象伸向非洲

「歐洲復興開發銀行」(EBRD，歐銀)是台灣援外工作的重要夥伴之一，雙方合作迄今超過30年。本月初在歐銀總部召開的第四屆「捐助國日」會議簽署了「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」，將促使台灣與歐銀多年來的合作範圍從中東歐與中亞逐步拓展至非洲，且不是距離歐洲較近的北非，而是撒哈拉以南的非洲地區。

「援外」一詞已被官方更改為「國際合作發展」，因為政府認為後者更具時代精神，也能呼應聯合國永續發展目標的全球共識；而外交部的國際合作發展以國合會為主軸，例如今年編列新台幣30億元挹注國合會基金，也持續與國外相關機構洽談合作，擴增援外影響力。

外交部與國合會的主要合作對象之一是「歐洲復興開發銀行」，雙方的合作早在歐銀1991年成立之初就已開啟，並於2022年開始合辦「捐助國日」，每年定期聚會時除檢視合作成果、討論未來目標外，通常還會宣布新的合作項目。

今年第四屆「捐助國日」月初在英國倫敦的歐銀總部召開，駐英代表處與歐銀簽署「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」，正式將雙方的合作觸角伸向非洲地區，重點規劃放在數位科技、中小企業及綠色創新。

外交部表示，台灣是歐銀第七大捐助方，且目前已資助超過400項歐銀主導的技術合作計畫，不僅深受肯定，還為我國業者創造商機，達成互利雙贏目標。外交部國組司司長孫儉元說：『(原音)和歐銀共同協助受援國推動重要的經濟及社會建設，並拓展我們與當地的互利關係，同時彰顯我國國際援助的貢獻。』

2022年首次「捐助國日」，我國宣布參與歐銀新成立的「平等暨性別行動多邊基金」，成為創始捐助國；第二屆時討論了撒哈拉沙漠以南非洲計畫，並簽署「台灣-歐銀技術合作基金」新增挹注款協定；2024年的第三屆「捐助國日」簽署了「提供人才技術發展機會瞭解備忘錄」，我方希望能透過台灣在科技等優勢領域的人才，為歐銀業務做出具體貢獻。