台灣正妹日本住溫泉飯店！自帶鍋子「房間煮和牛」 台日網友炸鍋：丟臉

生活中心／黃韻璇報導

台灣人最愛的國家之一就是日本，是許多人出國旅遊的首選，日本生魚片、和牛等美食，更是大家到日本必吃的清單，然而近日就有台灣民眾到日本旅遊，竟然自備小電鍋在日本飯店房間內烹煮和牛，還開心PO文炫耀，遭網友群起砲轟後才刪文，不過貼文已被翻譯成日文轉載，遭台日網友罵爆。

一名在IG上超過10萬人追蹤、Threads上擁有4.7萬人追蹤的女網友，近日到日本北海道旅遊，9日她PO出在飯店房間的照片，表示「好險有帶小鍋子來日本」，從照片中可以看到，該女子住的是溫泉飯店，只見她將買來的玉米、高麗菜、黑毛和牛等食材，通通放入帶到日本的小電鍋內燉煮，還開心表示「來日本好險我有提議帶鍋子，泡完溫泉來上一鍋」。

台灣正妹日本住溫泉飯店，自帶鍋子「房間煮牛肉」。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出隨即遭大批網友砲轟，女子也隨即刪文，不過仍被截圖在Threads上分享，甚至貼文還被翻譯成日本分享至X平台，許多台灣網友紛紛表示「飯店不提供廚房就不可以煮食是常識吧？要煮就去住民宿，或者有廚房的酒店好嗎」、「可能以為大家都不知道可以這樣做，殊不知，是大家知道不要這樣做」、「是不是又是看小紅書才學到的」、「出國還帶這個鍋子不嫌重嗎？而且這個應該是隨身行李吧」。

其他人也說「覺得最好笑的事是，在台灣都外食族，放假也外食，出國旅遊就要洗手作羹湯？這些人的腦真奇葩，出國不就要去吃，當地人對食物烹飪手法嗎」、「我覺得小鍋還好，至少不是炒菜油煙」、「我覺得最佩服的是他們怎麼可以帶一個鍋子出國？到底是為什麼可以帶一個鍋子出國我不懂」、「日本遍地美食，而且都出國了還在那邊省錢自己煮，還在飯店房間內偷煮食，實在有夠丟臉」、「根本就在看網紅學煮和牛吃吧，但人家網紅在民宿煮，你在飯店煮」。

