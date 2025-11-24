台灣正妹「美國熱舞挺子瑜」竟是吳沛憶！網驚：不愧是熱舞社

政治中心／周希雯報導

南韓人氣女團「TWICE」上週末在高雄世運主場館開唱2天，這也是台灣成員周子瑜出道10年、首度「解禁」帶成員回家開唱；因此從政府到民間都火力全開為「台灣女兒」應援。繼民進黨立委黃捷更是親自下場露腰熱舞後，她的好姐妹、同為綠委的吳沛憶雖人在巴拉圭拼外交，仍不忘在房間內貢獻出一段熱舞，只花半小時練習的成果，令全場驚呆喊「不愧是熱舞社出身的！」

黃捷在演唱會前夕發出熱舞片時，不少網友好奇「怎麼這次沒找沛憶一起」，當時黃捷也遺憾表示「沛憶出國拚外交，來不及錄」。不過在國外出差的吳沛憶，仍沒忘記要為子瑜應援，她身穿一襲帥氣有型的西裝套裝，並把鈕扣全解露出內搭小可愛，與黃捷一樣露腰上陣大秀馬甲線，大跳TWICE夯曲〈What is love〉，身體自然且流暢地跟隨變化擺動，腳步輕快又充滿節奏感，每個動作帶著滿滿自信與熱情，展現在政壇以外不同的魅力。

吳沛憶這段舞蹈只花半小時練習，令不少人感到驚艷。（圖／翻攝「pay1pay1」IG）

一段熱舞後，吳沛憶也興奮表示，「謝謝ONCE在脆上讓我在國外看TWICE演唱會，子瑜回家了，感動到不行，轉機到美國早上7點，一進飯店忍不住先What is love，有精神出門工作了」，並自爆「我自己在飯店狂練半小時」。影片曝光後，眾人也被她精湛舞技所震撼，「不愧是熱舞社出身的，舞感超好的」、「ay1真的能跳能文能武」、「沛憶這麼會跳舞已經是不用多說ㄌ」、「不可能有這麼會跳舞的國會議員吧」、「這影片我看不完（一直看」。

子瑜出道10年首度「解禁」帶成員回家開唱。（圖／翻攝「thinkaboutzu」IG）

事實上，吳沛憶學生時期是熱舞社一員，她曾發文笑說，「雖然我同事都説完全看不出來，但，我高中是個把所有時間都投入社團的熱舞社人。」她也想起許多回憶，像是中午學校走廊練舞、放學後音樂戲劇廳玻璃前練，週末一早就要去搶鏡子等，為了舉辦成果展還要自己找廠商、到處拉贊助，「那種全心全意，團隊成員缺一不可（隊型會亂！）的感覺，比起課堂更深深深令我著迷，回想起來還是非常值得！」









