台灣正式封鎖「小紅書」 內政部下重手

中國社媒小紅書。路透社



「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，內政部4日指出，小紅書將被封鎖一年，停止解析、限制接取。

刑事局補充說明，「小紅書」APP自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。因無法管轄，被害人求償無門。前經國家安全局進行資安檢測，也發現15項指標全數未合格。

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。據悉，中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄。

內政部指出，政府機關持續把關涉詐危安，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。統計今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組。

在中華民國境內，無論網路社交平台或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平臺。內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載亦請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳。

