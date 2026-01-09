台灣正式進入超高齡社會 2025新生兒僅10.7萬人 創新低

根據內政部最新資訊，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。圖為9日民眾在台北圓山花博公園推嬰兒車散步。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

據內政部最新資訊，台灣二０二五年總人口二千三百二十九萬九千一百三十二人，持續負成長，且六十五歲以上人口達四百六十七萬三千一百五十五人，占百分之二十點零六，依世界衛生組織定義，台灣正式邁入超高齡社會。若以縣市別來看，北市六十五歲以上人口比率最高，占百分之二十四點一八。此外，全台去年新生兒數為十萬七千八百一十二人，連十年下降，再創新低。

內政部九日公布二０二五年十二月戶口統計資料，全年度新生兒數、總人口數、結婚對數等相關資料也出爐。二０二五年十二月底，全台人口數為二千三百二十九萬九千一百三十二人，相比二０二四年同期減少了十萬一千零八十八人，人口連續二年負成長。

備受關注的新生兒數部分，二０二五年十二月單月新生兒出生數為九千零二十七人，比十一月增加一千零八十一人，但相較二０二四年同期減少三千四百六十九人。整體來看，二０二五年一月至十二月新生兒數僅有十萬七千八百一十二人，已連續十年下降，且較二０二四年再減少了二萬七千零四十四人，年減幅高達二十％。

此外，二０二五年整體死亡人數為二十萬零二百六十八人，折合年粗死亡率為千分之八點五八，相比二０二四年減少了一千八百三十九人。

觀察人口結構部分，台灣二０二五年正式邁入超高齡社會，二０二五年至十二月底，零歲至十四歲人口數為二百六十八萬一千八百九十人，占總人口比率百分之十一點五一；十五歲至六十四歲人口數為一千五百九十四萬四千零八十七人，占百分之六十八點四三；六十五歲以上人口數為四百六十七萬三千一百五十五人，占百分之二十點零六；若看整體二十歲以上人口數為一千九百六十四萬四千一百四十人，占百分之八十四點三一。

根據ＷＨＯ定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率達到百分之七時稱為高齡化社會，達到百分之十四是高齡社會，若達百分之二十則稱為超高齡社會。

以全台縣市別來看，六十五歲以上人口比率最高為台北市的百分之二十四點一八，其次為嘉義縣百分之二十四點一一、南投縣百分之二十二點六六、基隆市百分之二十二點二八、屏東縣百分之二十一點八四，最低為新竹縣百分之十五點零八。

直轄市部分，六十五歲以上人口比率突破百分之二十的直轄市占半，包括高市百分之二十點七九、南市百分之二十點四八；新北市百分之十九點九五、中市百分之十七點四、桃市百分之十六點七二。 （相關新聞刊A6）