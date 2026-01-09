台灣正式進入「超高齡社會」！石崇良提4對策：醫療在地化避奔波

記者簡浩正／台北報導

台灣正式進入超高齡社會。(示意圖／翻攝自Pxhere)

內政部今（9）日公布，我國去年底達世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，65歲以上比率達20.06%。衛福部長石崇良表示，去年上半年就預期，我國2025年「一定會達標」進入超高齡社會，隨人口結構急遽改變，醫療照顧體系須調整因應，衛福部從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付、科技運用4面向著手因應，陸續推出多項政策。

據內政部統計，台灣去年（2025年）總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%。依據世界衛生組織定義，台灣已正式邁入「超高齡社會」。

廣告 廣告

衛福部長石崇良說，進入超高齡社會，隨人口結構急遽改變，醫療照顧體系須調整因應。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日下午出席「台灣健康網路平台股份有限公司」正式揭牌典禮。他會前接受媒體聯訪時表示，先前就有預期2025數據可能會達標超高齡社會，也因應人口急遽改變，進行一些調整。他提到，在醫療照護體系，會從四大層面調整：首先，「健康促進」要做得更多，例如三高防治888計畫，還有預計推動的健康幣等。

他說，體系也要進行「分散式照顧」，因為隨高齡社會的來臨，長者照顧希望是在地、不需要舟車勞頓，且醫院裡頭並不一定是最好的照顧環境，另也推出許多居家醫療的革新方案。包含「在宅急症照護試辦計畫」（HaH）、或是安寧居家也發展更多一日型照顧。他進一步指出，像是門診靜脈抗生素注射（OPAT）、遠距醫療常態化，在居家醫療就可進行。

石崇良說，居家與長照結合也是長照3.0的重點之一，健保給付也會改成「論價值為基礎」的給付、非論量計酬，如「重大外傷緊急手術及麻醉費加成」，病人從進入急診2小時內執行特定手術及麻醉，可加成100%。另外，病人從進入急診超過2小時且4小時內執行特定手術及麻醉可再加成60%；盼透過時間換取降低患者失能風險。

石崇良表示，給付方式調整，希望朝向健康、結果導向的支付方式；最後則是科技，科技部分除了高齡化，少子化可能也會讓勞動力下降，又要照顧長者人力又下降情況下，除了導入外籍勞力，更重要是透過科技協助，讓工作方式改變。透過流程優化讓效能更好，來因應超高齡社會的調整。

更多三立新聞網報導

全台寒流急凍！3天「百人無呼吸心跳」昨單日40人創新高

代理孕母入法讓立院吵成一團！林靜儀：「別假裝代孕者真有選擇自由」

冬天別懶！同一雙襪子穿2天結果超驚人：細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

2026年天赦日曝！轉運秘法一次看：「2物」壓枕下7天送走壞運氣

