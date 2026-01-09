台灣正式邁入「超高齡社會」 衛福部提四大策略因應
2025年台灣正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口達已占整體20.06%。衛福部長石崇良今天表示，面對人口結構劇變，將從「健康促進」、「去中心化照護」、「論價值給付」及「科技導入」四大面向落實體系調整，以因應挑戰。
據內政部最新資訊，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%。依據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%稱為「高齡化社會」，14%是「高齡社會」，若達20%稱為「超高齡社會」。
石崇良今天下午出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式，在會前接受媒體聯訪。他說，早在半年前便已預見將達成超高齡社會的指標，為確保醫療體系不因人口老化而崩潰，首要任務是資源前置化，加強「健康促進」。
石崇良表示，未來資源將不僅投入疾病治療，更將挹注於三高防治、推動「888計畫」及「健康幣」等誘因機制，鼓勵長者及一般大眾從日常生活中預防失能，延長健康餘命。
在照護模式方面，體系將朝向「去中心化」的分散式照顧轉型。石崇良說明，長者照護應落實於社區與在地環境，而非過度集中於醫院，以減少病患舟車勞頓。
石崇良指出，政府為此積極推動居家醫療革新，包含「在宅住院」（HAH）、安寧居家照護、一日型照護等，例如將過去須住院施打抗生素的流程，轉化為門診靜脈抗生素治療（OPAT）；遠距醫療也將常態化，並將居家醫療與「長照3.0」深度結合，建構以社區為基礎的整合性服務。
針對健保支付制度，未來將由現行的「論量計酬」逐步轉型為「論價值計酬」或「論結果計酬」。石崇良舉例，如今年1月上路的新制，創傷病患送抵急診後，若能在2小時內進入手術室，給付將加成100%，4小時內進入則加成60%，旨在透過與時間賽跑減少患者失能風險。
面對高齡化與少子女化造成的雙重人力缺口，石崇良強調，除了引進外籍勞動力，更關鍵的是落實「科技優化」。透過科技工具協助醫療流程簡化與效能提升，減輕第一線醫護負擔，確保在勞動力下降的情況下，醫療品質仍能精準提升。
從健康促進到科技輔助，石崇良表示，旨在建構一個更具韌性的醫療體系，讓台灣因應超高齡社會帶來的挑戰。
