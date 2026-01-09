台灣正式邁入超高齡社會 石崇良：健保給付將改「論價值」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

內政部今（9）日公布最新統計，台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口數破二成。衛生福利部部長石崇良表示，這是早預期中的事，因應超高齡社會來臨，衛福部將推動包括：健康促進、分散式照顧、論價值給付、科技導入等四大方面，希望降低人口老化、少子女化對醫療照護體系的衝擊。

內政部統計，截至去年12月底，台灣人口數連續負成長，12月新生兒僅9027人，但65歲以上人口數達467萬3155人，占比20.06%，達到世界衛生組織（WHO）超高齡社會定義標準。

石崇良下午出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式，會前接受媒體聯訪時，強調超高齡社會的來臨是早就預期的，今年一定會達標，衛福部針對人口結構急遽改變，在醫療照護體系已有因應的四大方向。

石崇良說，第一，健康促進要做得更多，不只高齡者，一般人也都要朝健康促進，政府將投入更多資源放在健康促進上面，包括三高防治、八八八計畫以及今年要推動的健康幣政策。

第二為分散式照顧，石崇良指出，照護體系要開始去中心化，隨著超高齡社會來臨，長者的照顧越希望是在地的，不要舟車勞頓，太集中式，在醫院裡頭並不是最好的照顧環境，所以已推出很多居家醫療革方案，如在宅醫療、居家安寧，更多一日型的照顧，還有遠距醫療常態化，以家為基礎的醫療並跟長照結合。

石崇良說，第三是健保給付改變，變成論價值為基礎的給付，不再論量計酬，而是看結果來給付， 像1月才上路的，如果是一個創傷病人進入醫院急診，2小時內進開刀房就加成百分之百，4小時內加成60%，用時間賽跑來減少失能；像中風的取栓術也是一樣，今年還會上路的高血脂照護也導入新模式，希望朝向健康導向、結果導向。

石崇良表示，第四則是科技，台灣不只高齡化，還有少子女化，工作勞動人口在下降，又要照顧老人，未來除了導入外籍勞力，更重要的是要透過科技的協助，讓工作方式改變，流程的優化及簡化，效能的提升，讓品質更好。

