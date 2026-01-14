台灣正式邁入超高齡社會 衛福部長石崇良：少子化關鍵不是不生，而是不婚！談陳昭姿代孕修法揭兩大問題「兒童最佳利益及第三者的健康權」｜Yahoo《齊有此理》

台灣正式邁入超高齡社會，65歲人口佔全國總人口逾20%。衛福部長石崇良到Yahoo《齊有此理》，坦言長照、少子化都是隨之而來的挑戰，所以最重要的是健康促進，讓自己的餘命能保持在健康狀態。針對民眾黨委員陳昭姿推的代孕修法，石崇良認為要顧及兒童最佳利益及第三者的健康權誰該負責？是最大的兩個問題。

石崇良說明目前「長照3.0」提供的服務，現在除了預算和經費方面「一直在努力」，也推行「去中心化」，讓需要者在家裡附近的地方就得到服務。對於少子化，藍白陣營提出「未來帳戶」的概念，石崇良表示，現在年輕人不生孩子主要因為經濟考量、機會成本過高，在提高育兒津貼、托育補助下，8年投入了5千9百億，可惜生育率還是不增反降。

年輕人為何不生？衛福部點出「不婚、晚婚」才是關鍵，藍白「未來帳戶」恐排擠現有資源

石崇良分析，因為不婚、晚婚比例提高，所以生育率才持續探底。少子化問題絕非衛福部一己之力能解決，加上未來帳戶要到子女成年才能動用，短期內緩不濟急，也可能會有排擠效應，所以目前實行的是兒少未來教育與發展帳戶，盼解決階級複製的循環。

▲ 衛福部長石崇良接受Yahoo《齊有此理》專訪

單身女、女女配有望生子！《人工生殖法》大鬆綁，唯獨「代孕」卡關原因曝光

面對民眾黨立委陳昭姿推行代孕，石崇良說，衛福部在《人工生殖法》已提出行政院的版本，放寬人工生殖對象，讓單身女性可以自己選擇生產與否，以及同婚者也納入。同時要考量兒童最佳利益，畢竟孩子不是產品，還有人工生殖技術品質的確保，全部放進修法範圍中。

至於代孕，石崇良坦言在部分國家雖然可行，但台灣要顧及兒童最佳利益，現行認定分娩者即為母親，如果代孕變成有另立契約，契約內容的「保障對象」成為問題所在。再來第三者的健康權誰該負責？除了生育風險和人權，代孕者是否會被階級剝削？都是相當複雜的問題。

石崇良強調，代孕涉及太多細節，也需要社會的共通信念和價值。他本身是醫生背景，從醫時就對尊重生命立下信念，看病時要以人為中心思考，而非只著眼於器官，否則與器官買賣概念無異。這也和《人體器官移植條例》有關，不能指定私相授受，一定要公平延展生命。

就他所知，台灣沒有非法代孕，所以有人會尋求國外協助，但有些國家明令不得代孕，甚至禁止國人到國外代孕，就怕買賣助長違法倫理。

