台灣正式邁入超高齡社會，長者訓練模式正面臨轉變

記者 陳聖偉 / 報導

台灣於 2025 年正式跨入超高齡社會，65 歲以上人口已突破總人口兩成，長者行動能力與生活自主性成為重要健康議題。國民健康署指出，骨質疏鬆與失智等風險與肌力、平衡能力高度相關，也促使訓練場域重新思考高齡族群的運動設計。位於台南的好漾運動空間，即以多教練對一制度，回應長者對安全、可持續運動的實際需求。

針對長者常見的肌力流失與下肢無力問題，教練全程近距離指導重量訓練動作，隨時調整姿勢與發力方式，好漾運動空間會確保訓練安全與效果，協助長者逐步建立肌力，提升上下樓梯、起身坐下等生活行動力。

過去，多數長者接觸運動時往往面臨訓練內容單一、強度不符個人狀態、動作品質難以維持等問題，使得訓練難以持續。這也讓近年開始受到關注的「多教練對一」制度逐漸形成趨勢。位於台南的「好漾運動空間」是較早採用此制度的場館之一。團隊表示，高齡訓練的核心不在於重量提升，而是如何透過循序漸進的方式讓長者在安全的前提下穩定建立肌力、平衡與活動度。

在多教練制度中，訓練被視為一套連續的課程，而非單一教練的固定方式。不同專長的教練會依照長者的體能階段與當日狀態進行接力式安排，使訓練內容能因應長者的變化而調整，例如加強動作品質、建立下肢穩定度、提高動作協調等。此種彈性與調控能力，使長者更能在身體負荷得起的範圍內持續運動，降低因挫折、不適或疲勞而中斷的可能性。

好漾運動空間觀察到，許多長者在開始運動前已出現平衡不穩、行動力下降或害怕跌倒等問題，因此訓練系統必須更加細緻並具調節能力。他們認為，透過多位教練的分工協作，可以讓訓練在不同階段都有明確目標，從基礎動作到機能維持，再到日常活動的延展性，使運動真正融入生活，成為長期可持續的身體習慣。

好漾運動空間協助長者進行懸吊與穩定度訓練，強化肩背與核心控制，幫助改善日常抬手、行走與平衡能力，讓運動真正回到生活所需。此類課程特別適合希望安全運動、降低受傷風險的熟齡族群。

隨著台灣的高齡人口持續攀升，長者訓練方式的需求也正在轉變。從以往以強度或重量為指標，逐漸走向以安全性、可持續性與功能維持為核心的訓練理念。多教練制度之所以受到市場關注，正是因為它更貼近高齡族群的真實需求，也反映出運動產業在面對高齡化社會時的調整方向。未來，如何讓更多長者能以適合的方式規律運動，將是全台各地在迎接超高齡社會時的重要挑戰。