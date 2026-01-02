台灣正陷「響尾蛇戰略」無感危機？雷倩妙喻川普批准對台軍售是「年底的做帳行情」｜Yahoo《風向龍鳳配》

中共解放軍29日啟動「正義使命2025」大規模圍台軍演，是近年距離台灣最近的一次演習。在此次軍演前後，美國宣布數項對台的軍售案，在中美G2現狀下，美對台軍售背後的戰略意圖是什麼？前立法委員雷倩在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，「這是川普2025年底的做帳行情。」

比溫水煮青蛙更致命！雷倩示警：台灣社會已陷入「無感」風險

解放軍「正義使命2025」軍演中展示圍堵能力，雷倩指出台灣正面臨比溫水煮青蛙更致命的危機，「台灣現在已經開始進入了一個無感狀態，這其實是台灣真正的風險。」

莢艙2030年才來？帥化民怒批「能榨多少算多少」：跑道沒了要裝備幹嘛

五角大廈近日宣佈洛克希德馬丁取得3.28億美元合約，將為台灣空軍提供F-16V使用的IRST莢艙以滿足「急迫作戰需求」。退役陸軍中將帥化民直言，美方此舉是在榨取台灣剩餘價值，「美國現在能在台灣挖多少錢就算多少錢，你那個電戰莢艙到2030年給我，我飛機都起不來我要那幹嘛？你F-16什麼時候給我送到？我根本跑道沒有，我怎麼辦？所以這些是趁你差不多的時候，能榨你多少錢，算多少錢。」

退役陸軍中將帥化民在Yahoo《風向龍鳳配》深入探討美對台軍售背後的戰略意圖與中美博弈（G2）現狀。

帥化民更進一步分析，這些裝備並非扭轉戰局的關鍵：「電戰莢艙裡面一樣東西，是一個決定戰場勝敗的東西嗎？不是。你台灣現在你說非對稱作戰，你美國不是有雷射武器，打無人機你怎麼不給？隨時起降的為什麼不給？」

2027攻台論只是政客幌子？帥化民揭美國目前戰略重心

帥化民認為，在目前美國的戰略重心在於鞏固「後花園」南美洲，以及與中國「分疆而治」，台灣與日本不過是棋子。至於「2027年攻台」時間表，「是政客的一個幌子，老共實力今天就可以打，我跟人家打仗我還先告訴你，我要哪天來嗎？沒這個道理。」帥化民強調，2027年被美國軍方用來要預算、被台灣政府用來買軍火，「2027絕對不是一個決定性的標的，問題是看中美之間G2談的條件怎麼樣，習近平是不是忍不住要下手，這才是危機。」

只給承諾不給實體？雷倩：軍售是川普「年底做帳行情」

前立法委員雷倩則認為美國對台軍售存在「只給承諾、不給實體」的現象，「美國一直有一個顧慮就是，如果無論如何台軍打敗了以後，這些美國所謂的先進武器，會落入解放軍的手裡。所以很多事情答應了，但是沒有真正的送到台灣。」

對於近期簽署的111億美元軍售，雷倩認為這更像是為了川普政府政績的「做帳行情」。她說：「我覺得這是一個年底的做帳行情，就是川普要在2025年說，你看我這2025年的成績是這個這個這個這個，包含了日本增加軍費、歐洲增加軍費、台灣增加軍費，第一批都已經下單了。那這些東西對於實質上，造成一個完整的防備機制，是非常遙遠的。」