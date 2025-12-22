台灣正面臨內外三重危機

（圖／本報系資料照）

台灣正同時面臨三種不同層次，卻彼此交織的危機：對外，是兩岸戰爭風險持續升高；對內是行政、立法與憲法解釋陷入僵局；在社會層面，則是以張文無差別殺人事件為象徵的社會安全系統失靈。這三重危機並非偶發，而是長期累積的制度疲勞與治理失衡所集中爆發的結果。若仍各自切割、彼此忽視，台灣所承受的將是國家與社會韌性的流失。

首先，兩岸戰爭風險已從假設情境轉為結構性壓力。近年來台海局勢不再只是軍事層面的對峙，而是被納入美中戰略競逐的核心場域。北京持續以軍演、法律戰、經濟施壓與外交孤立，系統性提高衝突門檻；美方則將台海定位為印太安全的關鍵節點。在此結構下，台灣的選項空間愈來愈受限。然而國內政治卻長期以選舉動員取代風險溝通，結果是外部風險不斷累積，內部卻缺乏足以支撐全民心理與制度準備的共識基礎。

廣告 廣告

其次，憲政體制陷入行政、立法與釋憲的三方僵局，削弱了民主運作的穩定性。在少數執政情況下，行政部門卻仍以多數執政的思維行事，拒絕承認權力制衡的現實。立法院通過的法律，行政院以不副署、不執行作為政治對抗工具；憲法法庭在人數不足、正當性爭議未解的情況下，卻被迫承擔高度政治化的釋憲角色。這不僅使釋憲從穩定法治的防線變成政治衝突的延伸線，也讓社會對憲政失去基本信任，進而侵蝕治理效能。

第三，張文無差別殺人事件所揭露的，並非單一個體的失序，而是社會安全系統的全面警訊。從精神醫療、社會支持網絡、治安通報，到媒體渲染與網路仇恨的放大效應，整套預防與介入機制顯然未能發揮作用。更令人憂心的是，事件發生後的公共討論，迅速被政治立場吞噬，真正關於社會結構、心理健康與風險治理的反思，反而被邊緣化。當社會無法及早接住邊緣個體，最終付出代價的往往是無辜的大眾。

最後，真正的危險在於三重危機的相互放大效應。外部戰爭風險提高，卻遇上內部憲政失能；政治高度對立，使政府無法有效回應社會不安；社會信任崩解，又進一步削弱面對外在衝擊的集體韌性。這不是單一政黨可以承擔的問題，而是整個政治菁英長期逃避結構性改革的後果。

台灣需要的，不是更多口號式的「抗中保台」或捍衛民主，而是回到治理本質：誠實面對戰爭風險、尊重憲政分權、重建社會安全網。如今三重危機已呈現失控狀態，若不能及時扭轉，被掏空的將不只是國力，而是整個社會對未來的信心。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）