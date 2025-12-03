台灣正面臨軍事侵略、國內滲透2大挑戰！林飛帆批「馬英九大開門戶」讓中國各勢力進入...示警「統戰威脅」已深入民主政治核心、要建構「民主韌性」

國防部自上月19日起，普發新版《全民國防手冊》（正式名稱為「當危機來臨時，台灣全民安全指引」），每戶一本、共印製1100萬本。國安會副秘書長林飛帆今（3日）於電台節目《新聞放鞭炮》重申「小橘書」的重要性，並點出台灣現在正面臨2大嚴峻挑戰，分別為中共的軍事行動（2027中共武力統一台灣說法），以及國內滲透、在地協力者的侵略。

節目主持人周玉蔻指出，台灣現在面臨到的危機，是中國共產黨隨時可能的軍事行動，以及認知作戰、內應，「那其他國家有像台灣一樣，有這種固定的敵人嗎？」對此，林飛帆回應，歐洲的敵人是俄羅斯，也充分感受到俄烏戰爭的戰場可能不會那麼快結束，「而我國所發放的全民防衛手冊中，假想敵就是中國」。

廣告 廣告

周玉蔻也提問，現在台灣全民普發小橘書，若中共拿到手，了解台灣民眾防禦政策後，「不是就更了解強項、弱項是什麼？這樣不是更容易攻打嗎？」林飛帆表示，其實小橘書的資訊，並不是機密資訊，是所有民眾都可以輕易得知的，「完全不涉及我們的作戰構想或概念，所以不會有『對方知道就容易攻打』的事情發生」。

同時，林飛帆也提到，前總統馬英九執政時期，台灣門戶大開，讓中國的各式力量可以滲透到最基層，鄰里、社區有非常嚴重遭滲透的危機。他說，中共透過免費旅遊招待等磁吸效應 ，從產業到宗教，把一堆人帶到中國去，這個問題從馬政府遺留到現在，「我們現在是在做防堵的工作」。

為此，林飛帆呼籲，大家要建構「民主韌性」，包括反滲透、反統戰，並且要正視「統戰已深入台灣社會與政治的最核心」。他說，民進黨執政的這幾年，一般人或許沒辦法感受到中共威脅滲透的壓力，「那是因為我們不斷在防堵」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

周玉蔻對台灣全民安全指引「逆風」發言、批「如何讓每個台灣人都看懂」：民進黨公職能白話文解說嘛？幾個人能做到？

台灣接軌國際！《臺灣全民安全指引》明年1/5前完成全國發放...林飛帆：建構強韌社會嚇阻敵人威脅