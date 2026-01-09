台灣步入超高齡社會 衛福部接招 政策連發

台灣步入超高齡社會，衛福部長石崇良說，隨人口結構急遽改變，醫療照顧體系須調整因應，衛福部將從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付、科技運用四面向推出多項政策。

石崇良指出，超高齡社會來臨，首要任務是資源前置化，加強「健康促進」。不論高齡者、一般民眾，都要增進健康促進，政府也要將更多資源投入健康促進，總統府健康台灣委員會提出的「三高防治888計畫」，衛福部規畫的「健康幣」，希望達到健康促進效果。

在照護模式方面，體系將朝「去中心化」分散式照顧轉型。照顧長者應落實在地化，避免舟車勞頓。高齡化社會醫療體系，應採分散式照顧、去中心化照顧模式，避免過於集中式照護。

石崇良表示，衛福部提出多項居家醫療革新方案，包括在宅住院、居家安寧等，有發展一日型照護模式，讓過去需要住院的感染症病人，不再需要長期住院等。推動遠距醫療常態化，結合居家醫療實施，推動居家醫療與長照體系結合，「以家為基礎是長照3.0重點。」

針對健保支付制度，石崇良說，將以健康導向、結果導向，逐步轉型為「論價值計酬」或「論結果計酬」，取代過去「論量計酬」的給付模式。因應少子、高齡造成勞動力下降，衛福部將透過科技工具，協助醫療流程簡化與效能提升，減輕第一線醫護負擔。

