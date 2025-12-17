台灣歷任總統貢獻度排名？AI驚人答案曝光 蔡英文超高分、馬英九全墊底

政治中心／黃韻璇報導

歷屆台灣總統哪一任貢獻度最高？近日有網友將問題丟給Google 的 Gemini AI，讓AI從經濟、國安、民主進程等不同角度貢獻分析，AI給出的答案認為「蔣經國無庸置疑是龍頭」，因為他是奠基者，但若納入民主與國安分析，李登輝則會竄升至第一名，而無論從哪方面來看，蔡英文都是史上貢獻度第二高的總統，馬英九則全部墊底。

一名網友在Threads上發文透露，自己詢問Gemini AI「台灣歷任總統對台灣經濟的貢獻排名」，主要從宏觀角度結合經濟數據探討，AI給出一張彙總表格，原PO直言「看來馬英九確實是歷任最糟總統，還沒考慮國安因素」。

從AI的答案中可以看到，單純以經濟貢獻來看，第一名是蔣經國為「奠基者」，主要經濟貢獻為「平均GDP成長率〜9.5%，確立半導體國策」；第二名是蔡英文為「重構者」，主要經濟貢獻為「人均GDP突破3.4萬美元，股市翻倍，供應鏈重組」；第三名是李登輝為「轉型者」，主要經濟貢獻為「任內人均GDP從6000飆升至1.4萬美元，加入 WTO」；第四名是賴清德為「衝刺者」，雖仍在觀察中，不過AI給出的評價是「2024-25經濟成長率預估創15年新高,主導AI生態系」；第五名是陳水扁為「維護者」，AI指出其任內「平均成長率~4.8%，完成高鐵與金融改革」；最後一名則是馬英九為「穩定者」，AI表示其任內「平均成長率〜2.8%，簽署ECFA，度過金融海嘯」。

除了經濟方面，原PO透露，如果納入國安以及民主進程一起考量，李登輝名次大幅提升，排名依序為「李登輝、蔡英文、蔣經國、賴清德、陳水扁、馬英九」，AI總結道，若只看經濟，蔣經國是無庸置疑的龍頭，但若納入民主與國安，李登輝與蔡英文的排名會大幅提升。直言這是因為在現代國際脈絡下，台灣的「民主」已成為最好的「國安」武器，而這兩位總統在制度建立與國際同盟上的努力，為台灣換取了生存所需的空間。

