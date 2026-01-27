即時中心／黃于庭報導

2003年犯下女建商殺人分屍案的死囚歐陽榕，2011年遭判死刑定讞後，仍持續透過司法管道救濟，同時他也為死刑釋憲的聲請人之一；不過，日前傳出他因多重器官衰竭病逝，橋頭地檢署今（27）日證實此事。隨著他病逝，相關司法程序也告一段落，目前我國仍有35名待執行的死刑定讞受刑人。

回顧這起駭人命案，歐陽榕當時於一間知名造紙廠擔任加工處副處長，離職後投資股市失利、身揹大筆債務。偶後因承租咖啡廳結識盧姓女建商，對方將他視為懷才不遇的好友，不定期資助週轉。

未料，2003年4月，歐陽榕向盧女借鉅額遭拒，竟誘騙對方見面，並在其租屋處痛下殺手，犯案後更冷血將屍體肢解成10袋，分別棄置於垃圾集中區、廢棄物堆放區、山區等地；不僅如此，他更佯裝盧女還活著，向家屬勒索1200萬元贖金，談判後降至800萬元。

事件曝光後震驚全國，歐陽榕起初矢口否認犯案，盧女頭七當天，警方成功突破他的心理防線，坦承殺人。不過經循線追查，最終僅找回4袋屍塊，其餘恐已被載運至焚化爐焚化，難以拼湊完整人體。

案經多年纏訟，最高法院2011維持更六審見解，認歐陽榕殺人、棄屍等罪行罪大惡極，判處死刑、褫奪公權終身定讞；這更是過去8次審理中，他第6度被判處死刑。

不過，歐陽榕多年來仍持續循司法管道救濟，質疑法院未釐清殺人手法、羅織罪名，認為判決違法，並於2024年聲請憲法法庭死刑釋憲。據悉，歐陽榕近年健康狀況欠佳，日前身體不適戒護送醫治療，傳出於25日因器官衰竭病逝。

對此，經橋頭地檢署檢察官相驗，因死者本身有糖尿病病史未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，死者無可疑外傷，檢方認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，於1月26日開立相驗屍體證明書交家屬。

原文出處：快新聞／台灣死囚少1人！殘殺女建商「肢解10袋丟棄」 歐陽榕身亡相驗出爐

